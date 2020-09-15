По данным Национальной службы здоровья Украины, для поддержки программы медицинских гарантий в 2021 году необходимо 240 миллиардов гривен. Однако Правительство предлагает выделить на программу 123,4 миллиарда.

Об этом написала бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице Facebook.

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По ее словам, это почти на половину меньше суммы, которую посчитали эксперты НСЗУ в июле. По их данным, для поддержки программы медицинских гарантий в 2021 году нужно 240 миллиардов гривен. И еще 67 миллиардов гривен дополнительно для оказания помощи больным COVID-19.

Ульяна Супрун “Кстати, почти столько составлял нынешний фонд борьбы с COVID-19 - 65 млрд грн. Но 35 миллиардов из него уже потратили на строительство дорог. И в 2021 году на борьбу с COVID-19 также планируется потратить меньше денег”.

Пока на борьбу с коронавирусом планируется выделить 19,4 миллиарда гривен, из которых 15,8 миллиарда – на медицинскую помощь, 1 миллиард на оснащение рабочих мест учителей для дистанционного обучения, а 2,6 миллиарда отложено на закупку вакцины для групп риска (когда ее изобретут).

Всего на украинскую медицину в 2021 году планируют выделить 156 миллиардов гривен.

Если парламент поддержит проект бюджета в том виде, который предлагает правительство, то финансовые условия для медицины особенно не изменятся. Ее ждет все то же хроническое недофинансирование, помноженное на некомпетентность руководства Минздрава,

– считает Супрун.

Также в бюджет заложили средства на повышение заработной платы медикам на 30%. Супрун отметила, что это меньше, чем анонсировал нынешний министр весной – тогда речь шла об увеличении зарплат медицинским работникам на 50%.