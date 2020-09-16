Діана Гайворонюк виготовляє бандани для онкохворих жінок, які після хімії втратили волосся. Такий головний убір вона назвала "Бандіанкою".

Все розпочалося, коли жінка дізналася про свій діагноз – карцинома молочної залози. Тоді зрозуміла, що залишиться без волосся. За порадою звернулася до свого перукаря і разом з ним пішла купувати перуку. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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"Ми заходимо в один магазинчик, я бачу тканину й кажу: "Діанко, стоп. Ми тобі зробимо бомбезну бандану. Ми пришиємо треси", – пригадав співавтор ідеї та власник студії краси Володимир Кульбацький.

Такий головний убір сподобався й багатьом іншим онкохворим жінкам. "Ми тебе дуже просимо, поший нам таку штуку, зроби нам таку штуку. Так воно тривало-тривало. Коли я почала відновлюватися, зрозуміла, що потрібно робити", – повідомила співавторка ідеї Діана Гайворонюк.

Дивіться відео: як одягати "Бандіанку"

"Бандіанка" – це бандана з натуральної тканини, до якої пришите штучне волосся. Жінки можуть обрати собі до смаку: тканину, структуру та колір волосся. У догляді вона невибаглива. Є хорошою альтернативою перуці, а також пасує як до класичного, так і до спортивного стилю. Реалізовувати проєкт Діані допомагає громадська спільнота "ЖИТИ ЗАРАЗ".



"Бандіанка" / Фото Facebook

"Ми організували гарну фотосесію. Ми зробили сторінку в Facebook, в Instagram. Зробили візитку, яка швидко розлетілася. Так "Бандіанка" почала жити новим життям", – пояснила координаторка проєктів ГО "ЖИТИ ЗАРАЗ" Оксана Цебрівська.

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Замовити "Бандіанку" можна на сторінках ініціативи у соцмережах. Усі в одну ціну – 350 гривень. Діана хоче, аби кожна жінка в "Бандіанці" почувалась впевненою в собі. Та найбільше мріє, аби усі онкохворі одужали.