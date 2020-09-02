Вчені перевірили вплив бджолиної отрути на різні підтипи раку молочної залози, враховуючи потрійний негативний рак молочної залози, який важко лікується.

Результати дослідження, опубліковані в престижному міжнародному журналі npj Precision Oncology, показали, що отрута медоносних бджіл швидко знищує потрійний негативний рак молочної залози та клітини раку молочної залози HER2.

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Зазначимо, що це перше дослідження, яке порівнює вплив отрути медоносних бджіл або мілетину (пептид в отруті бджіл) на рак молочної залози. Але це невелике дослідження, яке проводилось на клітинах молочної залози, на клітинах раку та на мишах. Тож, перш ніж робити остаточні висновки про користь бджолиної отрути, необхідно провести низку досліджень на людях. Відтак, після прочитання цієї статті не варто бігти у найближче поле та намагатися ловити бджіл для лікування раку.

Як проводилось дослідження

Вчені окремо протестували дію отрути медоносних бджіл на нормальних клітинах молочної залози та клітинах різних підтипів раку молочної залози.

Окрім цього, дослідники окремо використали малу дозу позитивно зарядженого пептиду мілетину, який міститься в отруті медоносних бджіл. Вчені змогли відтворити його синтетичним шляхом і виявили, що синтетичний продукт має майже такий самий потенційний протираковий ефект, як і справжня отрута бджоли.

Висновки вчених

В залежності від дозування бджолина отрута та синтетичний мілетин знижували життєздатність потрійного негативного раку молочної залози та збагачених HER2 клітин раку молочної залози.

Вчені заявили, що конкретна концентрація отрути медоносних бджіл може спричинити 100% загибель ракових клітин, мінімально впливаючи на здорові клітини.

Ми виявили, що мілетин може повністю знищити мембрани ракових клітин протягом 60 хвилин,

– йдеться в дослідженні.

Також ця речовина пригнічувала активацію HER2 і всього впродовж 20 хвилин істотно зменшувала хімічні канцерогени, які мають важливе значення для росту та ділення клітин раку.

Ми виявили, що мілетин може використовуватися з невеликими молекулами або хімієтерапією… Комбінація мілетину та доцетакселу надзвичайно ефективно знижувала ріст пухлин у мишей,

– заявили вчені.

Надалі необхідно провести більше досліджень для оцінки ефективності, токсичності та максимального дозування Також вченим потрібно знайти найоптимальніший спосіб отримання мілетину.