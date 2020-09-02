Ученые проверили влияние пчелиного яда на различные подтипы рака молочной железы, учитывая тройной негативный рак молочной железы, который трудно лечится.

Результаты исследования, опубликованные в престижном международном журнале npj Precision Oncology, показали, что яд медоносных пчел быстро уничтожает тройной негативный рак молочной железы и клетки рака молочной железы HER2.

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Отметим, что это первое исследование, показывающее влияние яда медоносных пчел или милетина (пептид в яде пчел) на рак молочной железы. Но это небольшое исследование, которое проводилось на клетках молочной железы, на клетках рака и на мышах. Поэтому, прежде чем делать окончательные выводы о пользе пчелиного яда, необходимо провести ряд исследований на людях. Следовательно, после прочтения этой статьи не стоит бежать в ближайшее поле и пытаться ловить пчел для лечения рака.

Как проводилось исследование

Ученые отдельно протестировали действие яда медоносных пчел на нормальных клетках молочной железы и клетках различных подтипов рака молочной железы.

Кроме этого, исследователи отдельно использовали малую дозу положительно заряженного пептида милетина, который содержится в яде медоносных пчел. Ученые смогли воссоздать его синтетическим путем и обнаружили, что синтетический продукт имеет почти такой же потенциальный противораковый эффект, как и настоящий яд пчелы.

Выводы ученых

В зависимости от дозировки пчелиный яд и синтетический милетин снижали жизнеспособность тройного отрицательного рака молочной железы и обогащенных HER2 клеток рака молочной железы.

Ученые заявили, что конкретная концентрация яда медоносных пчел может вызвать 100% гибель раковых клеток, минимально влияя на здоровые клетки.

Мы обнаружили, что милетин может полностью уничтожить мембраны раковых клеток в течение 60 минут,

– говорится в исследовании.

Также это вещество подавляло активацию HER2 и всего в течение 20 минут существенно уменьшало химические канцерогены, которые имеют важное значение для роста и деления клеток рака.

Мы обнаружили, что милетин можно использовать с небольшими молекулами или химиетерапией... комбинация милетина и доцетаксела чрезвычайно эффективно снижала рост опухолей у мышей,

– заявили ученые.

В дальнейшем необходимо провести больше исследований для оценки эффективности, токсичности и максимальной дозировки, также ученым нужно найти самый оптимальный способ получения милетина.