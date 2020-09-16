Диана Гайворонюк изготавливает банданы для онкобольных женщин, которые после химии потеряли волосы. Такой головной убор она назвала "Бандианкою".

Все началось, когда женщина узнала о своем диагнозе – карцинома молочной железы. Тогда поняла, что останется без волос. За советом обратилась к своему парикмахеру и вместе с ним пошла покупать парик. Об этом рассказали корреспонденты 24 канала.

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"Мы заходим в один магазинчик, я вижу ткань и говорю: "Диана, стоп. Мы тебе сделаем бомбезную бандану. Мы пришьем тресы", – вспомнил соавтор идеи и владелец студии красоты Владимир Кульбацкий.

Такой головной убор понравился и многим другим онкобольным женщинам. "Мы тебя очень просим, пошей нам такую штуку, сделай нам такую штуку. Так оно продолжалось-продолжалось. Когда я начала восстанавливаться, поняла, что нужно делать", – сообщила соавтор идеи Диана Гайворонюк.

Смотрите видео: как надевать "Бандианку"

"Бандианка" – это бандана из натуральной ткани, к которой пришиты искусственные волосы. Женщины могут выбрать себе по вкусу: ткань, структуру и цвет волос. В уходе она неприхотлива. Является хорошей альтернативой парику, а также подходит как к классическому, так и к спортивному стилю. Реализовывать проект Диане помогает общественное сообщество "ЖИТЬ СЕЙЧАС".

"Бандианка" / Фото Facebook

"Мы организовали хорошую фотосессию. Мы сделали страницы в Facebook, в Instagram. Сделали визитку, которая быстро разлетелась. Так "Бандианка" начала жить новой жизнью", – пояснила координатор проектов ОО "ЖИТЬ СЕЙЧАС" Оксана Цебривская.

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Заказать "Бандианку" можно на страницах инициативы в соцсетях. Все в одну цену – 350 гривен. Диана хочет, чтобы каждая женщина в "Бандианке" чувствовала себя уверенной в себе. Но больше всего мечтает, чтобы все онкобольные выздоровели.