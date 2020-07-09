МОЗ в тестовому режимі запускає електронні лікарняні. Вони мають повністю запрацювати до кінця літа.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, пише Здоров'я 24.

Читайте також В Україні зафіксували 810 нових випадків COVID-19: ситуація в областях

"В електронній системі охорони здоров'я на сьогодні розробляється базовий функціонал електронних медичних висновків. Це скоротить час і дозволить далі працювати з цією інформацією. Один з таких висновків - тимчасові листки непрацездатності (лікарняні). Зараз у нас в роботі підготовка нормативно-правових актів, яка забезпечить роботу лікарняних. Ми запускаємо електронні лікарняні в два етапи", – повідомив Кучер.

За його словами, наразі є дві моделі розвитку проекту: спрощена система і цільова модель.

У Пенсійному фонді розробили веб-інтерфейс на сайті фонду, куди лікар за допомогою цифрового електронного підпису зможе вносити інформацію про пацієнта і його тимчасову непрацездатність. Для всіх служб ця інформація буде автоматично підтягуватися з бази даних. Це є спрощена система.

Це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа. МОЗ до 10 липня приймає від усіх відповідних медзакладів, які хочуть брати участь в тестуванні цієї системи, форми реєстрації.

Цільова модель полягає в тому, що коли в базі даних eHealth є дані про пацієнта, лікар зможе виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій.

Повноцінна модель буде впроваджена на початку 2021 року і буде інтегрована в будь-яку медичну інформаційну систему, при цьому не буде залежати від форми власності медустанови,

– додав заступник міністра.