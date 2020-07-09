Минздрав в тестовом режиме запускает электронные больничные. Они должны полностью заработать до конца лета.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер, пишет Здоровье 24.

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"В электронной системе здравоохранения сегодня разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких выводов – временные листки нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа", – сообщил Кучер.

По его словам, сейчас есть две модели развития проекта: упрощенная система и целевая модель.

В Пенсионном фонде разработали веб-интерфейс на сайте фонда, куда врач с помощью цифровой подписи сможет вносить информацию о пациенте и его временной нетрудоспособности. Для всех служб эта информация будет автоматически подтягиваться из базы данных. Это упрощенная система.

Это позволит запустить электронные больничные до конца лета. Минздрав до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

Целевая модель заключается в том, что когда в базе данных eHealth есть данные о пациенте, врач сможет выписывать электронной больничные с минимальным количеством действий.

Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 года и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения,

– добавил замминистра.