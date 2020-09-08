На Полтавщині, у жителя Зіньківського району виявили лихоманку Західного Нілу. Хвороба не передається від людини до людини, інфікування відбувається внаслідок укусу комарів.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я з посиланням на результати аналізу полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.

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Що відомо про стан хворого

У захворілого підвищилась температури тіла до 39 ०С, з'явилися слабкість, ломота в м'язах. Хворого оглянув сімейний лікар, далі чоловіка вирішили госпіталізувати.

Вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ України виявила антитіла IgG до вірусу Західного Нілу.

Вірус Західного Нілу – що це? Гарячка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Має літньо-осінню сезонність, частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання, звідки ще одна назва - "качина лихоманка".

Інфікована людина не заразна. На сьогодні немає зареєстрованих випадків передачі цього вірусу від людини до людини при безпечних контактах і випадків зараження працівників охорони здоров'я за умови дотримання стандартних заходів інфекційного контролю.

Де фіксують спалахи гарячки Західного Нілу

Станом на 27 серпня 2020 року Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомив про 122 випадки зараження, десять людей померли:

Греція (54, зокрема вісім смертей),

Іспанія (44, зокрема дві смерті),

Італія (22)

Румунія (дві)

В Іспанії (провінція Севілья) триває спалах цієї хвороби.

З початку 2020 року через систему повідомлень про хвороби тварин (ADNS) Європейської комісії було повідомлено про 40 спалахів серед коней, зокрема: Іспанія (33), Італія (п’ять), Франція (один) та Португалія (один). Жодних спалахів серед птахів не зареєстровано.

В Україні стаються ензоотичні території для гарячки Західного Нілу.

Важливо: Вакцини для профілактики гарячки Західного Нілу не існує.

Щоб захиститися від укусів комарів: