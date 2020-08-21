На Херсонщині лікарі підтвердили два випадки туляремії – гострої інфекційної хвороби, інфікувалося подружжя. Розповідаємо, що таке туляремія та як її розпізнати.

Про випадки інфікування в Херсонській області повідомив Центр громадського здоров’я.

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Що відомо про хворих

В обох пацієнтів 7 серпня з'явилися виразки на шкірі кистей рук, збільшилися лімфовузли та підвищилася температура тіла до 38,5 °C. Втім, за медичною допомогою вони звернулися лише 13 серпня. Медики взяли матеріал для дослідження та призначили лікування.

Згодом фахівці лабораторного центру з’ясували, що чоловік працює єгерем, і 3 серпня в лісі знайшов напівмертвого зайця. Під час його обробки вдома подружжя зазнали травм кистей рук.

У біоматеріалі обох пацієнтів виявили фрагменти ДНК збудника туляремії Francisella tularensis.

Туляремія – що це? Туляремія — гостра інфекційна хвороба, яка передається людині від тварин. Патогенні мікроорганізми вражають насамперед лімфатичну систему і шкіру, селезінку. Хворобі характерні такі симптоми, як лихоманка, запалені лімфовузли, загальна інтоксикація. Після перенесеного захворювання в людини формується довічний імунітет.

Як можна інфікуватися

Бактерія Francisella tularensis є збудником туляремії. Основним джерелом інфекції є гризуни (ондатри, щури, миші, ховрахи, зайці). Часто заражаються мисливці, фермери, заготівельники хутра, м'ясники під час оброблення туш.

Деякі види комах розповсюджують патогенні мікроорганізми через укуси тварин. Крім того, джерелом інфекції може бути вода, забруднена бактеріями. У виробничих умовах можливе зараження і через дихальну систему.

Передавання туляремії від людини до людини малоймовірне.

Симптоми туляремії

Інкубаційний період триває від 1 до 30 днів (найчастіше 3–7 днів). Захворювання починається гостро: температура тіла швидко підвищується до 38–40 °C, виникає озноб.

Ознаки туляремії: збільшення лімфовузлів, сильний головний біль, загальна слабкість, запаморочення, порушення свідомості, біль у м'язах, нудота, блювання, почервоніння обличчя та очей, висип, який на 8–12-й день хвороби лущиться та може призвести до пігментації шкіри.

Якщо людині не надати належного лікування, хвороба триває довго, можуть бути нагноєння уражених лімфовузлів й інші ускладнення, що небезпечні для життя людини, зокрема, артрит, менінгіт, енцефаліт, пневмонія та інфекційно-токсичний шок.