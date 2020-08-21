На Херсонщине врачи подтвердили два случая туляремии – острой инфекционной болезни, инфицировались супруги. Рассказываем, что такое туляремия и как ее распознать.

О случаях инфицирования в Херсонской области сообщил Центр общественного здоровья.

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Что известно о больных

У обоих пациентов 7 августа появились язвы на коже кистей рук, увеличились лимфоузлы и повысилась температура тела до 38,5°C. Впрочем, за медицинской помощью они обратились только 13 августа. Медики взяли материал для исследования и назначили лечение.

Впоследствии специалисты лабораторного центра выяснили, что мужчина работает егерем, и 3 августа в лесу нашел полумертвого зайца. Во время его обработки дома супруги получили травмы кистей рук.

В биоматериале обоих пациентов обнаружили фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis.

Туляремия – что это? Туляремия – острая инфекционная болезнь, которая передается человеку от животных. Патогенные микроорганизмы поражают прежде всего лимфатическую систему и кожу, селезенку. Болезни характерны такие симптомы, как лихорадка, воспаленные лимфоузлы, общая интоксикация. После перенесенного заболевания у человека формируется пожизненный иммунитет.

Как можно инфицироваться

Бактерия Francisella tularensis является возбудителем туляремии. Основным источником инфекции являются грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники во время разделки туш.

Некоторые виды насекомых распространяют патогенные микроорганизмы через укусы животных. Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему.

Передача туляремии от человека к человеку маловероятна.

Симптомы туляремии

Инкубационный период длится от 1 до 30 дней (чаще всего 3 – 7 дней). Заболевание начинается остро: температура тела быстро повышается до 38-40°C, возникает озноб.

Признаки туляремии: увеличение лимфоузлов, сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания, боль в мышцах, тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8 – 12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Если человеку не оказать должного лечения, болезнь длится долго, могут быть нагноения пораженных лимфоузлов и другие осложнения, опасные для жизни человека, в частности, артрит, менингит, энцефалит, пневмония и инфекционно-токсический шок.