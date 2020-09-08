В Украине зафиксировали случай лихорадки Западного Нила: что это за инфекция
На Полтавщине, у жителя Зеньковского района обнаружили лихорадку Западного Нила. Болезнь не передается от человека к человеку, инфицирование происходит вследствие укуса комаров.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья со ссылкой на результаты анализа Полтавского областного лабораторного центра МОЗ Украины.
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Что известно о состоянии больного
У заболевшего повысилась температура тела до 39о С, появились слабость, ломота в мышцах. Больного осмотрел семейный врач, далее мужчину решили госпитализировать.
Вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья МОЗ Украины обнаружила антитела IgG к вирусу Западного Нила.
Инфицированный человек не заразен. На сегодняшний день нет зарегистрированных случаев передачи этого вируса от человека к человеку при безопасных контактах и случаев заражения работников здравоохранения при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.
Где фиксируют вспышки лихорадки Западного Нила
По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о 122 случаях заражения, десять человек умерли:
- Греция (54, в том числе восемь смертей),
- Испания (44, в том числе две смерти),
- Италия (22),
- Румыния (две),
- В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.
С начала 2020 года через систему сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышках среди лошадей, в том числе: Испания (33), Италия (пять), Франция (один) и Португалия (один). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано.
В Украине происходят энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.
Чтобы защититься от укусов комаров:
- выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;
- используйте средства от этих насекомых;
- при необходимости осуществляйте дезинсекцию помещения.