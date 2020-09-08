На Полтавщине, у жителя Зеньковского района обнаружили лихорадку Западного Нила. Болезнь не передается от человека к человеку, инфицирование происходит вследствие укуса комаров.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья со ссылкой на результаты анализа Полтавского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

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Что известно о состоянии больного

У заболевшего повысилась температура тела до 39о С, появились слабость, ломота в мышцах. Больного осмотрел семейный врач, далее мужчину решили госпитализировать.

Вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья МОЗ Украины обнаружила антитела IgG к вирусу Западного Нила.

Вирус Западного Нила – что это? Лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты, откуда еще одно название – "утиная лихорадка".

Инфицированный человек не заразен. На сегодняшний день нет зарегистрированных случаев передачи этого вируса от человека к человеку при безопасных контактах и случаев заражения работников здравоохранения при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Где фиксируют вспышки лихорадки Западного Нила

По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о 122 случаях заражения, десять человек умерли:

Греция (54, в том числе восемь смертей),

Испания (44, в том числе две смерти),

Италия (22),

Румыния (две),

В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

С начала 2020 года через систему сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышках среди лошадей, в том числе: Испания (33), Италия (пять), Франция (один) и Португалия (один). Никаких вспышек среди птиц не зарегистрировано.

В Украине происходят энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.

Важно: вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Чтобы защититься от укусов комаров: