В Україні за добу підтвердили 1318 випадків COVID-19 – черговий антирекорд
Станом на 6 червня в Україні виявили 76 808 випадків зараження корорнавірусною інфекцією, за минулу добу – 1318 . Найбільше хворих зафіксували на Львівщині.
Нові дані опублікувані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
Читайте також Новини про коронавірус 5 серпня: спалах на Харківщині, вплив COVID-19 на психічне здоров'я
Коротко про COVID-19 в Україні станом на 6 серпня
- Захворіло: 76 808
- Померло: 1 819
- Одужало: 42 524
- Активні випадки: 33 493
Детально про статистику
6 серпня в Україні повідомили про 1318 нових хворих, що стало новим антирекордом з початку епідемії коронавірусу. Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у Львівській області (+197) і у місті Києві (+180).
На жаль, за попередню добу зафіксовано 31 летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. У Львівській та Одеській областях найбільше смертей – по 8.
Кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася на 997.
Статистика поширення коронавірусу по областях
- Львівська область – 10 420 (+197)
- Київ – 8992 (+180)
- Рівненська область – 6538 (+96)
- Чернівецька область – 6383 (+85)
- Закарпатська область – 5539 (+77)
- Івано-Франківська область – 5295 (+127)
- Харківська область – 4381 (+142)
- Волинська область – 4108 (+44)
- Київська область – 3980 (+38)
- Одеська область – 3748 (+110)
- Тернопільська область – 3177 (+28)
- Вінницька область – 2898 (+18)
- Житомирська область – 2036 (+27)
- Дніпропетровська область – 1492 (+18)
- Хмельницька область – 1257 (+25)
- Черкаська область – 969 (+10)
- Донецька область – 941 (+15)
- Чернігівська область – 937 (+17)
- Запорізька область – 890 (+19)
- Кіровоградська область – 713 (+2)
- Миколаївська область – 666 (+8)
- Сумська область – 594 (+24)
- Полтавська область – 477 (+5)
- Херсонська область – 242 (+6)
- Луганська область – 135
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter