Станом на 6 червня в Україні виявили 76 808 випадків зараження корорнавірусною інфекцією, за минулу добу – 1318 . Найбільше хворих зафіксували на Львівщині.

Нові дані опублікувані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.

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Коротко про COVID-19 в Україні станом на 6 серпня

Захворіло : 76 808

: 76 808 Померло : 1 819

: 1 819 Одужало : 42 524

: 42 524 Активні випадки: 33 493

Детально про статистику

6 серпня в Україні повідомили про 1318 нових хворих, що стало новим антирекордом з початку епідемії коронавірусу. Найбільше хворих за минулу добу підтвердили у Львівській області (+197) і у місті Києві (+180).

На жаль, за попередню добу зафіксовано 31 летальний випадок від ускладнень, викликаних COVID-19. У Львівській та Одеській областях найбільше смертей – по 8.

Кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася на 997.

Статистика поширення коронавірусу по областях