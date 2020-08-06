В Украине за сутки подтвердили 1 318 случаев COVID-19 – очередной антирекорд
По состоянию на 6 июня в Украине обнаружили 76 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 1 318. Больше всего больных зафиксировали на Львовщине.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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Коротко о COVID-19 в Украине по состоянию на 6 августа
- Заболели: 76 808
- Умерли: 1 819
- Выздоровели: 42 524
- Активные случаи: 33 493
Подробно о статистике
6 августа в Украине сообщили о 1 318 новых больных, что стало новым антирекордом с начала эпидемии коронавируса. Больше всего заболевших за прошлые сутки подтвердили во Львовской области (+197) и в городе Киеве (+180).
К сожалению, за предыдущие сутки зафиксирован 31 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19. Во Львовской и Одесской областях больше всего смертей – по 8.
Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 997.
Статистика распространения коронавируса по областям
- Львовская область – 10 420 (+197)
- Киев – 8 992 (+180)
- Ровненская область – 6 538 (+96)
- Черновицкая область – 6 383 (+85)
- Закарпатская область – 5 539 (+77)
- Ивано-Франковская область – 5 295 (+127)
- Харьковская область – 4 381 (+142)
- Волынская область – 4 108 (+44)
- Киевская область – 3 980 (+38)
- Одесская область – 3 748 (+110)
- Тернопольская область – 3 177 (+28)
- Винницкая область – 2 898 (+18)
- Житомирская область – 2 036 (+27)
- Днепропетровская область – 1 492 (+18)
- Хмельницкая область – 1 257 (+25)
- Черкасская область – 969 (+10)
- Донецкая область – 941 (+15)
- Черниговская область – 937 (+17)
- Запорожская область – 890 (+19)
- Кировоградская область – 713 (+2)
- Николаевская область – 666 (+8)
- Сумская область – 594 (+24)
- Полтавская область – 477 (+5)
- Херсонская область – 242 (+6)
- Луганская область – 135