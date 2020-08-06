По состоянию на 6 июня в Украине обнаружили 76 808 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки – 1 318. Больше всего больных зафиксировали на Львовщине.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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Коротко о COVID-19 в Украине по состоянию на 6 августа

Заболели: 76 808

76 808 Умерли: 1 819

1 819 Выздоровели: 42 524

42 524 Активные случаи: 33 493

Подробно о статистике

6 августа в Украине сообщили о 1 318 новых больных, что стало новым антирекордом с начала эпидемии коронавируса. Больше всего заболевших за прошлые сутки подтвердили во Львовской области (+197) и в городе Киеве (+180).

К сожалению, за предыдущие сутки зафиксирован 31 летальный случай от осложнений, вызванных COVID-19. Во Львовской и Одесской областях больше всего смертей – по 8.

Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 997.

Статистика распространения коронавируса по областям