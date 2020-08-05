Пандемия коронавируса унесла жизни более 700 000 человек во всем мире. В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 271 новый случай инфицирования. Ученые нашли потенциально эффективную терапию против коронавирусов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 5 августа

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Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 271 человека – это наибольший суточный прирост с начала пандемии.

В общем с начала эпидемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 75 490 человек. Из них – 41 527 выздоровели. К сожалению, 1 788 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 32 175 жителей Украины.

Сколько человек заболели в областях

Львовская область – 10 223 (+156)

Киев – 8812 (+150)

Ровненская область – 6442 (+87)

Черновицкая область – 6298 (+69)

Закарпатская область – 5462 (+78)

Ивано-Франковская область – 5168 (+127)

Харьковская область – 4239 (+146)

Волынская область – 4064 (+56)

Киевская область – 3942 (+65)

Одесская область – 3638 (+93)

Тернопольская область – 3149 (+28)

Винницкая область – 2880 (+32)

Житомирская область – 2009 (+42)

Днепропетровская область – 1474 (+15)

Хмельницкая область – 1232 (+32)

Черкасская область – 959 (+4)

Донецкая область – 926 (+23)

Черниговская область – 920 (+11)

Запорожская область – 871 (+20)

Кировоградская область – 711

Николаевская область – 658 (+10)

Сумская область – 570 (+10)

Полтавская область – 472 (+6)

Херсонская область – 236 (+6)

Луганская область – 129 (+5)

Количество летальных случаев в областях

Львовская область – 275 (+2)

Черновицкая область – 220 (+1)

Закарпатская область – 210 (+4)

Ивано-Франковская область – 145 (+2)

Киев – 139 (+1)

Харьковская область – 136 (+2)

Ровненская область – 100 (+1)

Волынская область – 88 (+2)

Киевская область – 66 (+1)

Винницкая область – 55

Одесская область – 54 (+5)

Тернопольская область – 40 (+1)

Житомирская область – 40 (+2)

Черкасская область – 37

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 30

Хмельницкая область – 25

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 12

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили аж у 16 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 221 человек. За все время пандемии выздоровели 640 человек, летальных исходов – 5. На изоляции находятся 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 164 человека.

Сколько заразилось медработников

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 59 медиков. По состоянию на 5 августа в Украине зарегистрировали 8 918 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. 6 521 медик уже выздоровел.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила во время конференции, что более 60 медиков умерли от СOVID-19.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала

Заболели двое сотрудников Киевской ОГА

Двое заместителей главы Киевской ОГА заболели COVID-19, одного из них госпитализировали. Круг людей, с которыми они общались, установили.

Сейчас заместители находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих стабильное.

Когда человек может заканчивать самоизоляцию

Согласно рекомендациям CDC, люди, у которых есть симптомы коронавируса, но они не нуждаются в госпитализации, могут выходить из самоизоляции и контактировать с другими людьми только при наличии нормальной температуры тела и улучшении самочувствия в течение 24 часов и больше.

Если пациент был госпитализирован с тяжелым течением COVID-19, он считается незаразным уже через 20 дней после появления первых симптомов. В CDC также рекомендуют в каждом конкретном случае консультироваться с инфекционистом.

Бессимптомные пациенты могут прекратить самоизоляцию через 10 дней после первого положительного ПЦР-теста.



Какие ограничения в зонах / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 3 августа

Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 5 августа в мире с начала эпидемии подтвердили 18 732 129 случаев инфицирования коронавирусом. 705 029 человек умерли от осложнений. 11 944 508 пациентам удалось выздороветь.

На сегодня в критическом состоянии находятся 1% больных – 65 402 человек.

Антирейтинг стран с наибольшим количеством инфицированных:

США – 4 918 789

Бразилия – 2 808 076

Индия – 1 910 681

Россия – 866 627

Южная Африка – 521 318

Исследования коронавируса

Ученые нашли потенциально эффективную терапию против коронавирусов

Специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, которая подробно описывает возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении COVID-19.

За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулись с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV-2.

Ученые установили: 3-с-подобные протеазы 3CLpro, которые играют важную роль в размножении коронавируса, могут служить мишенью для противовирусных препаратов.

Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции.