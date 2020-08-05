Новости о коронавирусе 5 августа: антирекорд в Украине, найдена потенциальная терапия
Пандемия коронавируса унесла жизни более 700 000 человек во всем мире. В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 271 новый случай инфицирования. Ученые нашли потенциально эффективную терапию против коронавирусов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 5 августа
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Статистика распространения COVID-19
Со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 271 человека – это наибольший суточный прирост с начала пандемии.
Сколько человек заболели в областях
- Львовская область – 10 223 (+156)
- Киев – 8812 (+150)
- Ровненская область – 6442 (+87)
- Черновицкая область – 6298 (+69)
- Закарпатская область – 5462 (+78)
- Ивано-Франковская область – 5168 (+127)
- Харьковская область – 4239 (+146)
- Волынская область – 4064 (+56)
- Киевская область – 3942 (+65)
- Одесская область – 3638 (+93)
- Тернопольская область – 3149 (+28)
- Винницкая область – 2880 (+32)
- Житомирская область – 2009 (+42)
- Днепропетровская область – 1474 (+15)
- Хмельницкая область – 1232 (+32)
- Черкасская область – 959 (+4)
- Донецкая область – 926 (+23)
- Черниговская область – 920 (+11)
- Запорожская область – 871 (+20)
- Кировоградская область – 711
- Николаевская область – 658 (+10)
- Сумская область – 570 (+10)
- Полтавская область – 472 (+6)
- Херсонская область – 236 (+6)
- Луганская область – 129 (+5)
Количество летальных случаев в областях
- Львовская область – 275 (+2)
- Черновицкая область – 220 (+1)
- Закарпатская область – 210 (+4)
- Ивано-Франковская область – 145 (+2)
- Киев – 139 (+1)
- Харьковская область – 136 (+2)
- Ровненская область – 100 (+1)
- Волынская область – 88 (+2)
- Киевская область – 66 (+1)
- Винницкая область – 55
- Одесская область – 54 (+5)
- Тернопольская область – 40 (+1)
- Житомирская область – 40 (+2)
- Черкасская область – 37
- Кировоградская область – 36
- Днепропетровская область – 30
- Хмельницкая область – 25
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 18
- Полтавская область – 15
- Николаевская область – 14
- Донецкая область – 12
- Сумская область – 8
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки COVID-19 обнаружили аж у 16 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 221 человек. За все время пандемии выздоровели 640 человек, летальных исходов – 5. На изоляции находятся 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 164 человека.
Сколько заразилось медработников
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 59 медиков. По состоянию на 5 августа в Украине зарегистрировали 8 918 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. 6 521 медик уже выздоровел.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила во время конференции, что более 60 медиков умерли от СOVID-19.
Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала
Заболели двое сотрудников Киевской ОГА
Двое заместителей главы Киевской ОГА заболели COVID-19, одного из них госпитализировали. Круг людей, с которыми они общались, установили.
Сейчас заместители находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих стабильное.
Когда человек может заканчивать самоизоляцию
Согласно рекомендациям CDC, люди, у которых есть симптомы коронавируса, но они не нуждаются в госпитализации, могут выходить из самоизоляции и контактировать с другими людьми только при наличии нормальной температуры тела и улучшении самочувствия в течение 24 часов и больше.
Если пациент был госпитализирован с тяжелым течением COVID-19, он считается незаразным уже через 20 дней после появления первых симптомов. В CDC также рекомендуют в каждом конкретном случае консультироваться с инфекционистом.
Бессимптомные пациенты могут прекратить самоизоляцию через 10 дней после первого положительного ПЦР-теста.
Какие ограничения в зонах / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 3 августа
Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 5 августа в мире с начала эпидемии подтвердили 18 732 129 случаев инфицирования коронавирусом. 705 029 человек умерли от осложнений. 11 944 508 пациентам удалось выздороветь.
На сегодня в критическом состоянии находятся 1% больных – 65 402 человек.
Антирейтинг стран с наибольшим количеством инфицированных:
- США – 4 918 789
- Бразилия – 2 808 076
- Индия – 1 910 681
- Россия – 866 627
- Южная Африка – 521 318
Исследования коронавируса
Ученые нашли потенциально эффективную терапию против коронавирусов
Специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, которая подробно описывает возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении COVID-19.
За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулись с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV-2.
Ученые установили: 3-с-подобные протеазы 3CLpro, которые играют важную роль в размножении коронавируса, могут служить мишенью для противовирусных препаратов.
Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции.