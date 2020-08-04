Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, Украина, как и мир готовится ко второй волне пандемии. Минздрав предупредили, что ситуация может осложниться уже в сентябре. По состоянию на 4 августа суточный прирост больных в Украине 1 061, одна выздоровели – 737 пациентов. Ученые предоставили новые рекомендации по тестированию на COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2.

Новости о коронавирусе в Украине 4 августа

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано 74 219 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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В столице Украины обнаружили 108 новых случаев COVID-19, за минувшие сутки умерло 6 человек, выздоровело – 3 044.

Антирейтинг продолжает возглавлять Львовщина, где за сутки заболевания подтвердили у 146 человек. К сожалению, 6 пациентов умерли от осложнений. В целом во Львовской области – более 10 тысяч случаев, а на сегодня болеют 7 288 украинцев.

Статистика распространения COVID-19 в областях

Львовская область – 10 067 (+146)

Киев – 8662 (+108)

Ровненская область – 6355 (+85)

Черновицкая область – 6229 (+86)

Закарпатская область – 5384 (+66)

Ивано-Франковская область – 5041 (+127)

Харьковская область – 4093 (+143)

Волынская область – 4008 (+59)

Киевская область – 3877 (+32)

Одесская область – 3545 (+63)

Тернопольская область – 3121 (+8)

Винницкая область – 2848 (+33)

Житомирская область – 1967 (+19)

Днепропетровская область – 1459 (+21)

Хмельницкая область – 1200 (+11)

Черкасская область – 955 (+1)

Черниговская область – 909 (+9)

Донецкая область – 903 (+5)

Запорожская область – 851 (+5)

Кировоградская область – 711

Николаевская область – 648 (+6)

Сумская область – 560 (+19)

Полтавская область – 466 (+7)

Херсонская область – 230

Луганская область – 124 (+2)

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за последние сутки COVID-19 обнаружили у 16 военных. Сейчас в ВСУ с коронавирусной болезнью борется 221 человек. За все время пандемии выздоровели 640 военных, из них пятеро, к сожалению, умерли. На изоляции находятся 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трее суток, – 164 человека.

: за последние сутки COVID-19 обнаружили у 16 военных. Сейчас в ВСУ с коронавирусной болезнью борется 221 человек. За все время пандемии выздоровели 640 военных, из них пятеро, к сожалению, умерли. На изоляции находятся 495 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трее суток, – 164 человека. COVID-19 среди украинских медиков: сейчас зарегистрировали 8 865 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников, из них 66 узнали о своем диагнозе за прошлые сутки. Известно о более 60 летальных случаях вследствие осложнений СOVID-19 среди медицинских работников. Вместе с тем, 6 521 медик уже выздоровел.

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Главные новости о коронавирусе в Украине

12 семей медиков, умерших от COVID-19, получили компенсации

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что ее волнуют компенсационные выплаты по смерти медиков от СOVID-19 их родственникам. Ведь только 12 из семей получили выплаты.

По ее словам, статистика такова: 60 (умерших медиков) и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что "система сбора документов очень сложная".

В Сумах на карантин закрыли роддом

На 2 недели закрыли "клинический роддом Пресвятой Девы Марии" на Сумщине. Коронавирус обнаружили у 4 работников медучреждения. Больных работников родильного направили на лечение. Еще 12 сотрудников, находившихся с инфицированными в контакте, находятся на самоизоляции, 18 контактных больных – под медицинским наблюдением.

По информации горсовета, источником недуга стала одна из пациенток.

Минздрав спрогнозировал начало 2-й волны коронавирус

Министерство здравоохранения усиленно готовится ко второй волне пандемии коронавирусной болезни. По прогнозам украинских экспертов, она может начаться в Украине уже осенью.

Об этом свидетельствует неутешительная информация, поступающая из разных стран мира. В частности, количество инфицированных COVID-19 снова растет в Европе. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, а в Европе уже начинается вторая волна пандемии, заболеваемость выросла в Германии, Швейцарии и Испании.

Сколько доз вакцин против коронавируса получит Украина и когда

Украина имеет право обратиться в объединение глобального доступа к вакцинам COVID-19 COVAX за вакцинами для проведения прививок людям из групп риска.

Каждая страна, которая является членом этой организации, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины это около 8 миллионов доз.

Что известно о готовности вакцины против COVID-19? Сейчас уже 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии. Серийное производство должно начаться в начале 2021 года, и вакцины должны появиться и в Украине для профилактики коронавирусной болезни.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала

Львов – в оранжевой зоне: хостелы и фитнес-центры будут работать

Согласно разделению Украины на зоны карантина, Львов попал в оранжевую зону. Несмотря на это, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что фитнес-центры и хостелы будут работать с соблюдением всех карантинных норм.

Новости о коронавирусе в мире 4 августа

Статистика распространения COVID-19 в мире

По состоянию на 4 августа в мире с начала эпидемии подтвердили 18 476 313 случаев инфицирования коронавирусом. 698 224 человека умерли от осложнений. 11 702 380 пациентов выздоровели.

Антирейтинг стран с наибольшим количеством инфицированных:

США – 4 862 513

Бразилия – 2 751 665

Индия – 1 861 821

Россия – 861 423

Южная Африка – 516 862

Главные новости о коронавирусе в мире

Новые рекомендации по тестированию на SARS-CoV-2

Сейчас золотым стандартом анализа на вирус SARS-CoV-2 считают глубокий мазок из носогорла. Оказалось, что слюна может оказаться лучшим материалом для проведения тестов.

В исследовании тесты на SARS-CoV-2 сделали 44 стационарным пациентам и 98 медицинским работникам. Слюна оказалась равноценной альтернативой для анализов.

Более того, у двух людей без симптомов заболевания вирус смогли обнаружить в слюне после того, как его не обнаружили в носогорле.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Россия хочет начать испытания вакцины против коронавирус на детях

В России в ближайшее время может начаться испытание собственной детской вакцины против коронавируса. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

И стоит добавить, что перед началом испытания вакцины на детях вакцину все же планируют проверить на взрослых.

К теме Более трети утечек данных о пациентах с COVID-19 в мире приходится на Россию

На норвежском лайнере, где зафиксировали вспышку коронавируса, украинцев нет

На круизном лайнере Roald Amundsen заболело по меньшей мере 36 человек, 31 июля судно зашло в порт. Посольство Украины уже сконтактирвало с судовладельцем и оператором судна и установили, что на борту украинцев не было – ни среди экипажа, ни среди пассажиров.

Антирекорд COVID-19 в Польше

В Польше зафиксировали третий за неделю антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки зафиксировали 680 новых случаев. Больше всего больных в Силезском воеводстве – 16 940.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский еще в субботу отмечал, что стоит ожидать значительного количества заражений и что часть из них будут связаны с 6 ячейками вспышки. Однако, по его словам, не стоит паниковать, поскольку в этих регионах целенаправленно тестируют всех контактных лиц, пишет издание.