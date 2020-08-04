Новини про коронавірус 4 серпня: антирекорд в Польщі та нові рекомендації тестування
Захворюваність на COVID-19 продовжує зростати, Україна, як і світ готується до другої хвилі пандемії. МОЗ попередили, що ситуація може ускладнитись вже у вересні. Станом на 4 серпня добовий приріст хворих в Україні 1 061, натомість видужали – 737 пацієнтів. Вчені надали нові рекомендації щодо тестування на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 4 серпня
Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 74 219 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
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У столиці України виявили 108 нових випадків COVID-19, за минулу добу померло 6 людей, одужало – 3 044.
Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина, де за добу захворювання підтвердили у 146 осіб. На жаль, 6 пацієнтів померли від ускладнень. Загалом у Львівській області – понад 10 тисяч випадків, а на сьогодні хворіють 7288 українців.
Статистика поширення COVID-19 в областях
- Львівська область – 10 067 (+146)
- Київ – 8662 (+108)
- Рівненська область – 6355 (+85)
- Чернівецька область – 6229 (+86)
- Закарпатська область – 5384 (+66)
- Івано-Франківська область – 5041 (+127)
- Харківська область – 4093 (+143)
- Волинська область – 4008 (+59)
- Київська область – 3877 (+32)
- Одеська область – 3545 (+63)
- Тернопільська область – 3121 (+8)
- Вінницька область – 2848 (+33)
- Житомирська область – 1967 (+19)
- Дніпропетровська область – 1459 (+21)
- Хмельницька область – 1200 (+11)
- Черкаська область – 955 (+1)
- Чернігівська область – 909 (+9)
- Донецька область – 903 (+5)
- Запорізька область – 851 (+5)
- Кіровоградська область – 711
- Миколаївська область – 648 (+6)
- Сумська область – 560 (+19)
- Полтавська область – 466 (+7)
- Херсонська область – 230
- Луганська область – 124 (+2)
- Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу COVID-19 виявили у 16 військових. Наразі у ЗСУ з коронавірусною хворобою бореться 221 особа. За весь час пандемії одужали 640 військових, з них п'ятеро, на жаль, померли. На ізоляції перебувають 495 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 164 людини.
- COVID-19 серед українських медиків: наразі зареєстрували 8 865 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників, з них 66 дізнались про свій діагноз минулої доби. Відомо про понад 60 летальних випадів внаслідок ускладнень СOVID-19 серед медичних працівників. Разом з тим, 6 521 медик вже одужав.
Головні новини про коронавірус в Україні
12 сімей медиків, які померли від COVID-19, отримали компенсації
Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що її хвилюють компенсаційні виплати за смерті медиків від СOVID-19 їхнім родичам. Адже лише 12 з сімей отримали виплати.
За її словами, статистика така: 60 (медиків, які померли) і 12, здається, виплат було зроблено за станом на п'ятницю саме тому, що "система збору документів дуже складна".
У Сумах на карантин закрили пологовий будинок
На 2 тижні закрили "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"на Сумщині. Коронавірус виявили у 4 працівників медзакладу. Хворих працівників пологового направили на лікування. Ще 12 співробітників, які перебували з інфікованими у контакті, перебувають на самоізоляції, 18 контактних хворих – під медичним наглядом.
За інформацією міськради, джерелом недуги стала одна з пацієнток.
МОЗ спрогнозувало початок 2-ї хвилі коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я посилено готується до другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби. За прогнозами українських експертів, вона може розпочатися в Україні вже восени.
Про це свідчить невтішна інформація, яка надходить із різних країн світу. Зокрема, кількість інфікованих COVID-19 знову зростає у Європі. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, а в Європі вже розпочинається друга хвиля пандемії, захворюваність зокрема зросла у Німеччині, Швейцарії та Іспанії.
Скільки доз вакцин проти коронавірусу отримає Україна та коли
Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику.
Кожна країна, яка є членом цієї організації, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це близько 8 мільйонів доз.
Що відомо про готовність вакцини проти COVID-19?Нині вже 25 вакцин-кандидатів досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії. Серійне виробництво повинне розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Львів – у помаранчевій зоні: хостели та фітнес-центри працюватимуть
Згідно з поділом України на зони карантину, Львів потрапив до помаранчевої зони. Попри це, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що фітнес-центри та хостели працюватимуть – з дотриманням усіх карантинних норм.
Новини про коронавірус в світі 4 серпня
Статистика поширення COVID-19 в світі
Станом на 4 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 476 313 випадків інфікування коронавірусом. 698 224 людини померли від ускладнень. 11 702 380 пацієнтів одужали.
Антирейтинг країн з найбільшою кількістю інфікованих:
- США – 4 862 513
- Бразилія – 2 751 665
- Індія – 1 861 821
- Росія – 861 423
- Південна Африка – 516 862
Головні новини про коронавірус у світі
Нові рекомендації щодо тестування на SARS-CoV-2
Наразі золотим стандартом аналізу на вірус SARS-CoV-2 вважають глибокий мазок з носогорла. Виявилось, що слина може виявитися кращим матеріалом для проведення тестів.
У дослідженні тести на SARS-CoV-2 зробили 44 стаціонарним пацієнтам і 98 медичним працівникам. Слина виявилася рівноцінною альтернативою для аналізів.
Більш того, у двох людей без симптомів захворювання вірус змогли виявити в слині після того, як його не виявили в носогорлі.
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Росія хоче почати випробування вакцини проти коронавірусу на дітях
У Росії найближчим часом може розпочатися випробування власної дитячої вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії Олександр Гінзбург.
Та варто додати, що перед початком випробування вакцини на дітях, вакцину все ж планують перевірити на дорослих.
До теми Понад третина витоків даних про пацієнтів з COVID-19 у світі припадає на Росію
На норвезькому лайнері, де зафіксували спалах коронавірусу, українців немає
На круїзному лайнері Roald Amundsen захворіли щонайменше 36 людей, 31 липня судно зайшло в порт. Посольство України вже сконтактувало із судновласником і оператором судна та встановили, що на борту українців не було – ані серед членів екіпажу, ані серед пасажирів.
Антирекорд COVID-19 у Польщі
У Польщі стався третій за тиждень антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу зафіксували 680 нових випадків. Найбільше хворих у Силезькому воєводстві – 16 940.
Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський ще у суботу зазначав, що варто очікувати значної кількості заражень та що частина з них будуть пов’язані з 6 осередками спалаху. Проте, за його словами, не варто панікувати, оскільки в цих регіонах цілеспрямовано тестують усіх контактних осіб, пише видання.