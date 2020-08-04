Захворюваність на COVID-19 продовжує зростати, Україна, як і світ готується до другої хвилі пандемії. МОЗ попередили, що ситуація може ускладнитись вже у вересні. Станом на 4 серпня добовий приріст хворих в Україні 1 061, натомість видужали – 737 пацієнтів. Вчені надали нові рекомендації щодо тестування на COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 4 серпня

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 74 219 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

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У столиці України виявили 108 нових випадків COVID-19, за минулу добу померло 6 людей, одужало – 3 044.

Антирейтинг продовжує очолювати Львівщина, де за добу захворювання підтвердили у 146 осіб. На жаль, 6 пацієнтів померли від ускладнень. Загалом у Львівській області – понад 10 тисяч випадків, а на сьогодні хворіють 7288 українців.

Статистика поширення COVID-19 в областях

Львівська область – 10 067 (+146)

Київ – 8662 (+108)

Рівненська область – 6355 (+85)

Чернівецька область – 6229 (+86)

Закарпатська область – 5384 (+66)

Івано-Франківська область – 5041 (+127)

Харківська область – 4093 (+143)

Волинська область – 4008 (+59)

Київська область – 3877 (+32)

Одеська область – 3545 (+63)

Тернопільська область – 3121 (+8)

Вінницька область – 2848 (+33)

Житомирська область – 1967 (+19)

Дніпропетровська область – 1459 (+21)

Хмельницька область – 1200 (+11)

Черкаська область – 955 (+1)

Чернігівська область – 909 (+9)

Донецька область – 903 (+5)

Запорізька область – 851 (+5)

Кіровоградська область – 711

Миколаївська область – 648 (+6)

Сумська область – 560 (+19)

Полтавська область – 466 (+7)

Херсонська область – 230

Луганська область – 124 (+2)

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу COVID-19 виявили у 16 військових. Наразі у ЗСУ з коронавірусною хворобою бореться 221 особа. За весь час пандемії одужали 640 військових , з них п'ятеро, на жаль, померли. На ізоляції перебувають 495 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 164 людини.

за останню добу COVID-19 виявили у 16 військових. Наразі у ЗСУ з коронавірусною хворобою бореться 221 особа. За весь час пандемії одужали 640 військових COVID-19 серед українських медиків: наразі зареєстрували 8 865 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників, з них 66 дізнались про свій діагноз минулої доби. Відомо про понад 60 летальних випадів внаслідок ускладнень СOVID-19 серед медичних працівників. Разом з тим, 6 521 медик вже одужав.

​Головні новини про коронавірус в Україні

12 сімей медиків, які померли від COVID-19, отримали компенсації

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила, що її хвилюють компенсаційні виплати за смерті медиків від СOVID-19 їхнім родичам. Адже лише 12 з сімей отримали виплати.

За її словами, статистика така: 60 ​​(медиків, які померли) і 12, здається, виплат було зроблено за станом на п'ятницю саме тому, що "система збору документів дуже складна".

У Сумах на карантин закрили пологовий будинок

На 2 тижні закрили "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"на Сумщині. Коронавірус виявили у 4 працівників медзакладу. Хворих працівників пологового направили на лікування. Ще 12 співробітників, які перебували з інфікованими у контакті, перебувають на самоізоляції, 18 контактних хворих – під медичним наглядом.

За інформацією міськради, джерелом недуги стала одна з пацієнток.

МОЗ спрогнозувало початок 2-ї хвилі коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я посилено готується до другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби. За прогнозами українських експертів, вона може розпочатися в Україні вже восени.

Про це свідчить невтішна інформація, яка надходить із різних країн світу. Зокрема, кількість інфікованих COVID-19 знову зростає у Європі. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, а в Європі вже розпочинається друга хвиля пандемії, захворюваність зокрема зросла у Німеччині, Швейцарії та Іспанії.

Скільки доз вакцин проти коронавірусу отримає Україна та коли

Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику.

Кожна країна, яка є членом цієї організації, отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення. Для України це близько 8 мільйонів доз.

Що відомо про готовність вакцини проти COVID-19? Нині вже 25 вакцин-кандидатів досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії. Серійне виробництво повинне розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Львів – у помаранчевій зоні: хостели та фітнес-центри працюватимуть

Згідно з поділом України на зони карантину, Львів потрапив до помаранчевої зони. Попри це, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що фітнес-центри та хостели працюватимуть – з дотриманням усіх карантинних норм.

Новини про коронавірус в світі 4 серпня

Статистика поширення COVID-19 в світі

Станом на 4 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 476 313 випадків інфікування коронавірусом. 698 224 людини померли від ускладнень. 11 702 380 пацієнтів одужали.

Антирейтинг країн з найбільшою кількістю інфікованих:

США – 4 862 513

Бразилія – 2 751 665

Індія – 1 861 821

Росія – 861 423

Південна Африка – 516 862

Головні новини про коронавірус у світі

Нові рекомендації щодо тестування на SARS-CoV-2

Наразі золотим стандартом аналізу на вірус SARS-CoV-2 вважають глибокий мазок з носогорла. Виявилось, що слина може виявитися кращим матеріалом для проведення тестів.

У дослідженні тести на SARS-CoV-2 зробили 44 стаціонарним пацієнтам і 98 медичним працівникам. Слина виявилася рівноцінною альтернативою для аналізів.

Більш того, у двох людей без симптомів захворювання вірус змогли виявити в слині після того, як його не виявили в носогорлі.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Росія хоче почати випробування вакцини проти коронавірусу на дітях

У Росії найближчим часом може розпочатися випробування власної дитячої вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив директор Національного дослідницького центру епідеміології і мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії Олександр Гінзбург.

Та варто додати, що перед початком випробування вакцини на дітях, вакцину все ж планують перевірити на дорослих.

До теми Понад третина витоків даних про пацієнтів з COVID-19 у світі припадає на Росію

На норвезькому лайнері, де зафіксували спалах коронавірусу, українців немає

На круїзному лайнері Roald Amundsen захворіли щонайменше 36 людей, 31 липня судно зайшло в порт. Посольство України вже сконтактувало із судновласником і оператором судна та встановили, що на борту українців не було – ані серед членів екіпажу, ані серед пасажирів.

Антирекорд COVID-19 у Польщі

У Польщі стався третій за тиждень антирекорд захворюваності на коронавірус. За добу зафіксували 680 нових випадків. Найбільше хворих у Силезькому воєводстві – 16 940.

Міністр охорони здоров’я Лукаш Шумовський ще у суботу зазначав, що варто очікувати значної кількості заражень та що частина з них будуть пов’язані з 6 осередками спалаху. Проте, за його словами, не варто панікувати, оскільки в цих регіонах цілеспрямовано тестують усіх контактних осіб, пише видання.