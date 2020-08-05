Новини про коронавірус 5 серпня: антирекорд в Україні, знайдено потенційну терапію
Пандемія коронавірус забрала життя понад 700 000 осіб у всьому світі. В Україні за минулу добу виявили 1271 новий випадок інфікування. Вчені знайшли потенційно ефективну терапію проти коронавірусів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 серпня.
Новини про коронавірус в Україні 5 серпня
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Статистика поширення COVID-19
Від учора коронавірусну інфекцію виявили у 1 271 людей – це найбільший добовий приріст від початку пандемії.
Скільки людей захворіли в областях
- Львівська область – 10 223 (+156)
- Київ – 8812 (+150)
- Рівненська область – 6442 (+87)
- Чернівецька область – 6298 (+69)
- Закарпатська область – 5462 (+78)
- Івано-Франківська область – 5168 (+127)
- Харківська область – 4239 (+146)
- Волинська область – 4064 (+56)
- Київська область – 3942 (+65)
- Одеська область – 3638 (+93)
- Тернопільська область – 3149 (+28)
- Вінницька область – 2880 (+32)
- Житомирська область – 2009 (+42)
- Дніпропетровська область – 1474 (+15)
- Хмельницька область – 1232 (+32)
- Черкаська область – 959 (+4)
- Донецька область – 926 (+23)
- Чернігівська область – 920 (+11)
- Запорізька область – 871 (+20)
- Кіровоградська область – 711
- Миколаївська область – 658 (+10)
- Сумська область – 570 (+10)
- Полтавська область – 472 (+6)
- Херсонська область – 236 (+6)
- Луганська область – 129 (+5)
Кількість летальних випадків в областях
- Львівська область – 275 (+2)
- Чернівецька область – 220 (+1)
- Закарпатська область – 210 (+4)
- Івано-Франківська область – 145 (+2)
- Київ – 139 (+1)
- Харківська область – 136 (+2)
- Рівненська область – 100 (+1)
- Волинська область – 88 (+2)
- Київська область – 66 (+1)
- Вінницька область – 55
- Одеська область – 54 (+5)
- Тернопільська область – 40 (+1)
- Житомирська область – 40 (+2)
- Черкаська область – 37
- Кіровоградська область – 36
- Дніпропетровська область – 30
- Хмельницька область – 25
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 18
- Полтавська область – 15
- Миколаївська область – 14
- Донецька область – 12
- Сумська область – 8
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Коронавірус у ЗСУ
За останню добу COVID-19 виявили аж у 16 військових. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 221 людина. За весь час пандемії одужали 640 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебувають 495 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 164 особи.
Скільки заразилося медпрацівників
За минулу добу COVID-19 виявили у 59 медиків.Станом на 5 серпня в Україні зареєстрували 8 918 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Понад 6 521 медик вже одужав.
Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила під час конференції, що понад 60 медиків померло від СOVID-19.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Захворіли двоє співробітників Київської ОДА
Двоє заступників голови Київської ОДА захворіли на COVID-19, одного з них госпіталізували. Коло людей, з якими вони спілкувалися встановили.
Наразі заступники перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий – у лікарні. Стан обох – стабільний.
Коли людина може закінчувати самоізоляцію
Згідно з рекомендаціями CDC, люди, у яких є симптоми коронавірусу, але вони не мають потреби в госпіталізації, можуть виходити з самоізоляції й контактувати з іншими людьми тільки при наявності нормальної температури тіла і поліпшення самопочуття протягом 24 годин і більше.
Якщо пацієнт був госпіталізований з важким перебігом COVID-19, він вважається незаразним вже через 20 днів після появи перших симптомів. У CDC також рекомендують в кожному конкретному випадку консультуватися з інфекціоністом.
Безсимптомні пацієнти можуть припинити самоізоляцію через 10 днів після першого позитивного ПЛР-тесту.
Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 3 серпня
Статистика поширення COVID-19
Станом на 5 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 732 129 випадків інфікування коронавірусом. 705 029 осіб померли від ускладнень. 11 944 508 пацієнтам вдалося одужати.
На сьогодні у критичному стані є 1% хворих – 65 402 осіб.
Антирейтинг країн з найбільшою кількістю інфікованих:
- США – 4 918 789
- Бразилія – 2 808 076
- Індія – 1 910 681
- Росія – 866 627
- Південна Африка – 521 318
Вчені знайшли потенційно ефективну терапію проти коронавірусів
Фахівці-вірусологи з США опублікували статтю, докладно описує можливе терапевтичне використання молекул інгібіторів протеази коронавірус в лікуванні COVID-19.
За перші десятиліття XXI століття людство вже тричі зіткнулося з епідеміями, які викликали коронавіруси. У 2002-2003 роках стався спалах атипової пневмонії, а у 2012 році їй на зміну прийшов близькосхідний респіраторний синдром. Однак наймасовішою з усіх стала епідемія, викликана SARS-CoV-2.
Вчені встановили: 3-с-подібні протеази 3CLpro, які відіграють важливу роль в розмноженні коронавірусу, можуть служити мішенню для противірусних препаратів.
Відкриття вчених вказує на те, що ці сполуки слід і далі вивчати як потенційний терапевтичний засіб від коронавірусної інфекції.