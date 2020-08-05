Пандемія коронавірус забрала життя понад 700 000 осіб у всьому світі. В Україні за минулу добу виявили 1271 новий випадок інфікування. Вчені знайшли потенційно ефективну терапію проти коронавірусів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 5 серпня

Читайте також Новини про коронавірус 4 серпня: антирекорд в Польщі та нові рекомендації тестування

Статистика поширення COVID-19

Від учора коронавірусну інфекцію виявили у 1 271 людей – це найбільший добовий приріст від початку пандемії.

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 75 490 людей. З них – 41 527 одужали. На жаль, 1 788 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 32 175 мешканців України.

Скільки людей захворіли в областях

Львівська область – 10 223 (+156)

Київ – 8812 (+150)

Рівненська область – 6442 (+87)

Чернівецька область – 6298 (+69)

Закарпатська область – 5462 (+78)

Івано-Франківська область – 5168 (+127)

Харківська область – 4239 (+146)

Волинська область – 4064 (+56)

Київська область – 3942 (+65)

Одеська область – 3638 (+93)

Тернопільська область – 3149 (+28)

Вінницька область – 2880 (+32)

Житомирська область – 2009 (+42)

Дніпропетровська область – 1474 (+15)

Хмельницька область – 1232 (+32)

Черкаська область – 959 (+4)

Донецька область – 926 (+23)

Чернігівська область – 920 (+11)

Запорізька область – 871 (+20)

Кіровоградська область – 711

Миколаївська область – 658 (+10)

Сумська область – 570 (+10)

Полтавська область – 472 (+6)

Херсонська область – 236 (+6)

Луганська область – 129 (+5)

Кількість летальних випадків в областях

Львівська область – 275 (+2)

Чернівецька область – 220 (+1)

Закарпатська область – 210 (+4)

Івано-Франківська область – 145 (+2)

Київ – 139 (+1)

Харківська область – 136 (+2)

Рівненська область – 100 (+1)

Волинська область – 88 (+2)

Київська область – 66 (+1)

Вінницька область – 55

Одеська область – 54 (+5)

Тернопільська область – 40 (+1)

Житомирська область – 40 (+2)

Черкаська область – 37

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 30

Хмельницька область – 25

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 12

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу COVID-19 виявили аж у 16 військових. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 221 людина. За весь час пандемії одужали 640 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції перебувають 495 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 164 особи.

Скільки заразилося медпрацівників

За минулу добу COVID-19 виявили у 59 медиків.Станом на 5 серпня в Україні зареєстрували 8 918 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Понад 6 521 медик вже одужав.

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила під час конференції, що понад 60 медиків померло від СOVID-19.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Захворіли двоє співробітників Київської ОДА

Двоє заступників голови Київської ОДА захворіли на COVID-19, одного з них госпіталізували. Коло людей, з якими вони спілкувалися встановили.

Наразі заступники перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий – у лікарні. Стан обох – стабільний.

Коли людина може закінчувати самоізоляцію

Згідно з рекомендаціями CDC, люди, у яких є симптоми коронавірусу, але вони не мають потреби в госпіталізації, можуть виходити з самоізоляції й контактувати з іншими людьми тільки при наявності нормальної температури тіла і поліпшення самопочуття протягом 24 годин і більше.

Якщо пацієнт був госпіталізований з важким перебігом COVID-19, він вважається незаразним вже через 20 днів після появи перших симптомів. У CDC також рекомендують в кожному конкретному випадку консультуватися з інфекціоністом.

Безсимптомні пацієнти можуть припинити самоізоляцію через 10 днів після першого позитивного ПЛР-тесту.



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 3 серпня

Статистика поширення COVID-19

Станом на 5 серпня у світі з початку епідемії підтвердили 18 732 129 випадків інфікування коронавірусом. 705 029 осіб померли від ускладнень. 11 944 508 пацієнтам вдалося одужати.

На сьогодні у критичному стані є 1% хворих – 65 402 осіб.

Антирейтинг країн з найбільшою кількістю інфікованих:

США – 4 918 789

Бразилія – 2 808 076

Індія – 1 910 681

Росія – 866 627

Південна Африка – 521 318

Вчені знайшли потенційно ефективну терапію проти коронавірусів

Фахівці-вірусологи з США опублікували статтю, докладно описує можливе терапевтичне використання молекул інгібіторів протеази коронавірус в лікуванні COVID-19.

За перші десятиліття XXI століття людство вже тричі зіткнулося з епідеміями, які викликали коронавіруси. У 2002-2003 роках стався спалах атипової пневмонії, а у 2012 році їй на зміну прийшов близькосхідний респіраторний синдром. Однак наймасовішою з усіх стала епідемія, викликана SARS-CoV-2.

Вчені встановили: 3-с-подібні протеази 3CLpro, які відіграють важливу роль в розмноженні коронавірусу, можуть служити мішенню для противірусних препаратів.

Відкриття вчених вказує на те, що ці сполуки слід і далі вивчати як потенційний терапевтичний засіб від коронавірусної інфекції.