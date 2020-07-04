В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
Станом на 4 липня в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом у країні зафіксовано 47 677 випадків. Зазначимо, що чимало людей вже одужали.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
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Загалом в Україні підтвердили 47 677 випадків інфікування. 1227 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Лише за минулу добу ця кількість збільшилася на 15!
21 155 людей одужали, за останню добу – 597 пацієнтів.
Станом на 4 липня Львівщина продовжує очолювати антирейтинг кількості заражених. Загалом в області – 6 059 підтверджених випадків.
Скільки випадків коронавірусної інфекції в областях України
- Львівська область – 6059 (+176)
- Київ – 5465 (+118)
- Чернівецька область – 4972 (+37)
- Рівненська область – 4041 (+91)
- Закарпатська область – 3214 (+88)
- Київська область – 2747 (+45)
- Волинська область – 2663 (+92)
- Івано-Франківська область – 2598 (+54)
- Харківська область – 2311 (+56)
- Тернопільська область – 2025 (+35)
- Вінницька область – 1936 (+21)
- Одеська область – 1835 (+43)
- Житомирська область – 1447 (+12)
- Дніпропетровська область – 1110 (+7)
- Хмельницька область – 828 (+6)
- Кіровоградська область – 657 (+4)
- Черкаська область – 657 (+4)
- Донецька область – 599
- Запорізька область – 588 (+9)
- Чернігівська область – 560 (+6)
- Миколаївська область – 455 (+5)
- Полтавська область – 322
- Сумська область – 308 (+4)
- Херсонська область – 196 (+1)
- Луганська область – 84
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