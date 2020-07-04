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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
09:09, сьогодні В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу
Новини про коронавірус 3 липня: мутація COVID-19, антирекорд добового приросту випадків у світі
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 3 липня: мутація COVID-19, антирекорд добового приросту випадків у світі
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Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування COVID-19
19:51, 3 липня Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування COVID-19
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