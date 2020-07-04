В Україні вже 47 677 випадків зараження COVID-19: близько тисячі нових хворих за добу / Getty Images

Станом на 4 липня в Україні підтвердили 914 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом у країні зафіксовано 47 677 випадків. Зазначимо, що чимало людей вже одужали.