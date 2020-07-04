В Украине уже 47 677 случаев заражения COVID-19: около тысячи новых больных за сутки
По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в общем в стране зафиксировано 47 677 случаев. Отметим, что многие уже выздоровели.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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В целом в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Только за минувшие сутки это число увеличилось на 15!
21 155 человек выздоровели, за последние сутки – 597 пациентов.
По состоянию на 4 июля Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг количества зараженных. В целом в области – 6 059 подтвержденных случаев.
Сколько случаев коронавирусной инфекции в областях Украины
- Львовская область – 6 059 (+176)
- Киев – 5 465 (+118)
- Черновицкая область – 4 972 (+37)
- Ровенская область – 4 041 (+91)
- Закарпатская область – 3 214 (+88)
- Киевская область – 2 747 (+45)
- Волынская область – 2 663 (+92)
- Ивано-Франковская область – 2 598 (+54)
- Харьковская область – 2 311 (+56)
- Тернопольская область – 2 025 (+35)
- Винницкая область – 1 936 (+21)
- Одесская область – 1 835 (+43)
- Житомирская область – 1 447 (+12)
- Днепропетровская область – 1 110 (+7)
- Хмельницкая область – 828 (+6)
- Кировоградская область – 657 (+4)
- Черкасская область – 657 (+4)
- Донецкая область – 599
- Запорожская область – 588 (+9)
- Черниговская область – 560 (+6)
- Николаевская область – 455 (+5)
- Полтавская область – 322
- Сумская область – 308 (+4)
- Херсонская область – 196 (+1)
- Луганская область – 84
Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июля в Центр поступило 1 288 сообщений о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года поступило 93 709 сообщений о подозрении на коронавирус.