По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в общем в стране зафиксировано 47 677 случаев. Отметим, что многие уже выздоровели.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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В целом в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Только за минувшие сутки это число увеличилось на 15!

21 155 человек выздоровели, за последние сутки – 597 пациентов.

По состоянию на 4 июля Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг количества зараженных. В целом в области – 6 059 подтвержденных случаев.

Сколько случаев коронавирусной инфекции в областях Украины

Львовская область – 6 059 (+176)

Киев – 5 465 (+118)

Черновицкая область – 4 972 (+37)

Ровенская область – 4 041 (+91)

Закарпатская область – 3 214 (+88)

Киевская область – 2 747 (+45)

Волынская область – 2 663 (+92)

Ивано-Франковская область – 2 598 (+54)

Харьковская область – 2 311 (+56)

Тернопольская область – 2 025 (+35)

Винницкая область – 1 936 (+21)

Одесская область – 1 835 (+43)

Житомирская область – 1 447 (+12)

Днепропетровская область – 1 110 (+7)

Хмельницкая область – 828 (+6)

Кировоградская область – 657 (+4)

Черкасская область – 657 (+4)

Донецкая область – 599

Запорожская область – 588 (+9)

Черниговская область – 560 (+6)

Николаевская область – 455 (+5)

Полтавская область – 322

Сумская область – 308 (+4)

Херсонская область – 196 (+1)

Луганская область – 84

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 июля в Центр поступило 1 288 сообщений о подозрении на COVID-19. В целом с начала 2020 года поступило 93 709 сообщений о подозрении на коронавирус.