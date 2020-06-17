В Україні виявили рекордних 758 випадків коронавірусу: за добу найбільша кількість смертей
Станом на 17 червня в Україні зафіксовано 33 234 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.
За останню добу кількість хворих збільшилася на 758 нових випадків. Такі дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
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Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків.
Крім того, в Україні підозрюються понад 73 тисячі осіб в інфікуванні, але не мають ще офіційного підтвердження або спростування.
Найбільшу кількість випадків виявлено у Львівській області – 155.
Скільки захворіли на коронавірус і одужали в областях
- Вінницька область — 1500 (915 одужали);
- Волинська область — 1554 (490 одужали);
- Дніпропетровська область — 1012 (726 одужали);
- Донецька область — 338 (130 одужали);
- Житомирська область — 1147 (574 одужали);
- Закарпатська область — 1808 (745 одужали);
- Запорізька область — 538 (366 одужали);
- Івано-Франківська область — 1849 (1044 одужали);
- місто Київ — 4026 (1230 одужали);
- Київська область — 2078 (867 одужали);
- Кіровоградська область — 592 (493 одужали);
- Луганська область — 66 (42 одужали);
- Львівська область — 3227 (644 одужали);
- Миколаївська область — 323 (217 одужали);
- Одеська область — 1158 (426 одужали);
- Полтавська область — 281 (259 одужали);
- Рівненська область — 2499 (1379 одужали);
- Сумська область — 230 (169 одужали);
- Тернопільська область — 1510 (1033 одужали);
- Харківська область — 1652 (774 одужали);
- Херсонська область — 183 (174 одужали);
- Хмельницька область — 577 (435 одужали);
- Черкаська область — 564 (369 одужали);
- Чернівецька область — 4082 (1328 одужали);
- Чернігівська область — 440 (107 одужали).