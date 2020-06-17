Станом на 17 червня в Україні зафіксовано 33 234 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

За останню добу кількість хворих збільшилася на 758 нових випадків. Такі дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

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Всього з початку епідемії в Україні виявлено 33 234 випадків зараження коронавірусом, 943 людей померли від ускладнень (+31 за минулу добу), 14 528 осіб одужали. Станом на 17 червня ще хворіють 17 763 українців.

Усього захворювання підтверджено у 2445 дітей та 5650 медиків.

Крім того, в Україні підозрюються понад 73 тисячі осіб в інфікуванні, але не мають ще офіційного підтвердження або спростування.

Найбільшу кількість випадків виявлено у Львівській області – 155.

Скільки захворіли на коронавірус і одужали в областях