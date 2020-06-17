У ВООЗ визнали "науковим проривом" лікування хворих на COVID-19 дексаметазоном: деталі
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус відзначив, що використання дексаметазону проти COVID-19 показало зниження смертності.
Гебреісус схвально відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Глава ВООЗ назвав це "науковим проривом", йдеться на сайті ВООЗ.
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За його словами, це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією, яким потрібна штучна вентиляція легень і киснева підтримка.
"Це чудова новина, і я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет, а також багато лікарень та пацієнтів у Великобританії, які зробили свій внесок у цей важливий науковий прорив", – заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.