В ВОЗ признали "научным прорывом" лечение больных COVID-19 дексаметазоном: детали
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус отметил, что использование дексаметазона против COVID-19 показало снижение смертности.
Гебреисус одобрительно отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Глава ВОЗ назвал это "научным прорывом", говорится на сайте ВОЗ.
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По его словам, это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией, которым нужна искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка.
Исследование показало, что употребление дексаметазона способствовало уменьшению смертности примерно на треть среди людей на ИВЛ, а также на одну пятую часть среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержке.
Однако действие дексаметазона у пациентов с более легкой формой заболевания не было таким эффективным.
В исследовании Оксфордского университета приняли участие 2 104 пациента. По словам исследователей, этот препарат может оказаться "дешевым" средством борьбы с пандемией коронавируса.
"Это замечательная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также много больниц и пациентов в Великобритании, которые сделали свой вклад в этот важный научный прорыв", – заявил Тедрос Адханом Гебреисус.