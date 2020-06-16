COVID-19 пока что даже не собирается останавливаться, а только стремительно распространяется, ведь только 8 дней назад в мире было зарегистрировано 7 миллионов больных. Сейчас же этот показатель достиг 8 миллионов.

COVID-19 начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По состоянию на 16 июня, в мире зарегистрировано уже 8 051 357 случаев заражений. 24 канал напоминает, как быстро COVID-19 распространялся по миру.

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31 декабря власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Зато разные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа — начале сентября 2019 года.

Из-за высокой заболеваемости 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.

11 марта коронавирус получил статус пандемии, но до этого момента вирус успел распространиться по миру, а за несколько дней его эпицентром стала Европа.

Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.

С этого момента общее количество заболевших начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных стали фиксировать все чаще. К примеру, между последним миллионом случаев заражений разница всего в 8 дней.

Вероятно, на это есть две основных причины:

COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны;

Количество проведенных тестирований значительно возросло.

Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона: