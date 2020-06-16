COVID-19 поки що навіть не збирається зупинятись, а лише стрімко поширюється, адже лише 8 днів тому у світі було зареєстровано 7 мільйонів хворих. Нині ж цей показник сягнув 8 мільйонів.

COVID-19 почав поширюватися у китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Станом на 16 червня у світі зареєстровано вже 8 051 357 випадків заражень. 24 канал нагадує, як швидко COVID-19 поширювався світом.

До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Натомість різні джерела стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Цікаво, що деякі науковці та епідеміологи вважають, що коронавірус міг почати свій шлях ще наприкінці серпня — початку вересня 2019 року.

Через високу захворюваність 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, що має міжнародне значення.

11 березня коронавірус отримав статус пандемії, але до цього моменту вірус встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа.

Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.

Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих стали фіксувати все частіше. До прикладу, між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 8 днів.

Ймовірно, на це є дві основних причини:

COVID-19 вже давно почав поширюватися не завдяки емігрантам, а між громадянами всередині кожної країни; Кількість проведених тестувань значно зросла.

Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона: