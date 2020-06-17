По состоянию на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

За последние сутки количество больных увеличилось на 758 новых случаев. Такие данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Всего с начала эпидемии в Украине выявлено 33 234 случая заражения коронавирусом, 943 человека умерли от осложнений (+31 за прошедшие сутки), 14 528 человек выздоровели. По состоянию на 17 июня еще болеют 17 763 украинцев.

Всего заболевание подтверждено у 2445 детей и 5650 медиков.

Кроме того, в Украине подозреваются более 73 тысяч человек в инфицировании, но нет еще официального подтверждения или опровержения.

Наибольшее количество случаев выявлено во Львовской области – 155.

Сколько заболели коронавирусом и выздоровели в областях