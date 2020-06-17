В Украине обнаружили рекордных 758 случаев коронавируса: за сутки наибольшее количество смертей
По состоянию на 17 июня в Украине зафиксировано 33 234 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
За последние сутки количество больных увеличилось на 758 новых случаев. Такие данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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Всего заболевание подтверждено у 2445 детей и 5650 медиков.
Кроме того, в Украине подозреваются более 73 тысяч человек в инфицировании, но нет еще официального подтверждения или опровержения.
Наибольшее количество случаев выявлено во Львовской области – 155.
Сколько заболели коронавирусом и выздоровели в областях
- Винницкая область — 1500 (915 выздоровели);
- Волынская область — 1554 (490 выздоровели);
- Днепропетровская область — 1012 (726 выздоровели);
- Донецкая область — 338 (130 выздоровели);
- Житомирская область — 1147 (574 выздоровели);
- Закарпатская область — 1808 (745 выздоровели);
- Запорожская область — 538 (366 выздоровели);
- Ивано-Франковская область — 1849 (1044 выздоровели);
- город Киев — 4026 (1230 выздоровели);
- Киевская область — 2078 (867 выздоровели);
- Кировоградская область — 592 (493 выздоровели);
- Луганская область — 66 (42 выздоровели);
- Львовская область — 3227 (644 выздоровели);
- Николаевская область — 323 (217 выздоровели);
- Одесская область — 1158 (426 выздоровели);
- Полтавская область — 281 (259 выздоровели);
- Ровненская область — 2499 (1379 выздоровели);
- Сумская область — 230 (169 выздоровели);
- Тернопольская область — 1510 (1033 выздоровели);
- Харьковская область — 1652 (774 выздоровели);
- Херсонская область — 183 (174 выздоровели);
- Хмельницкая область — 577 (435 выздоровели);
- Черкасская область — 564 (369 выздоровели);
- Черновицкая область — 4082 (1328 выздоровели);
- Черниговская область — 440 (107 выздоровели).