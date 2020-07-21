Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтвердили 60 166 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільша кількість хворих зафіксована на Львівщині.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

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Статистика поширення COVID-19 в Україні 21 липня

Захворіло: 60 166 (+673)

Померло: 1 518 (+20)

Одужало: 32 199 (+760)

Антирейтинг знову очолила Львівська область, де підтвердили 114 нових випадків інфікування. На жаль, 3 пацієнтів померли від ускладнень захворювання. Загалом на Львівщині виявлено 8 229 випадків коронавірусу, з яких активними є 6 308.

Друге місце займає Київ, де виявлено 7 034 випадки зараження COVID-19. У столиці України за минулу добу не зафіксовано летальних випадків.

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