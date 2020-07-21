По состоянию на 21 июля в Украине лабораторно подтвердили 60 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество больных зафиксировано на Львовщине.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Читайте также Новости о коронавирусе 20 июля: готова ли Украина к 2 волне и разрешение на объединенные тесты

Статистика распространения COVID-19 в Украине 21 июля

Заболели: 60 166 (+673)

Умерли: 1 518 (+20)

Выздоровели: 32 199 (+760)

Антирейтинг снова возглавила Львовская область, где подтвердили 114 новых случаев инфицирования. К сожалению, 3 пациентов умерли от осложнений заболевания. Всего на Львовщине выявлено 8 229 случаев коронавируса, из которых активными являются 6 308.

Второе место занимает Киев, где выявлено 7 034 случая заражения COVID-19. В столице Украины за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев.

Случаи коронавируса в областях Украины

Винницкая область – 2330 случаев;

Волынская область – 3318 случаев;

Днепропетровская область – 1224 случая;

Донецкая область – 797 случаев;

Житомирская область – 1609 случаев;

Закарпатская область – 4518 случаев;

Запорожская область – 682 случая;

Ивано-Франковская область – 3611 случаев;

Кировоградская область – 686 случаев;

г. Киев – 7034 случая;

Киевская область – 3332 случая;

Львовская область – 8229 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Николаевская область – 524 случая;

Одесская область – 2638 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ровненская область – 5183 случая;

Сумская область – 371 случай;

Тернопольская область – 2466 случаев;

Харьковская область – 3082 случая;

Херсонская область – 216 случаев;

Хмельницкая область – 991 случай;

Черновицкая область – 5363 случая;

Черкасская область – 847 случаев;

Черниговская область – 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 21 июля 2020 года в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 109 954 сообщения о подозрении на коронавирус.