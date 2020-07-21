В Украине обнаружили 673 случая инфицирования COVID-19: всего 60 166
По состоянию на 21 июля в Украине лабораторно подтвердили 60 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество больных зафиксировано на Львовщине.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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Статистика распространения COVID-19 в Украине 21 июля
Заболели: 60 166 (+673)
Умерли: 1 518 (+20)
Выздоровели: 32 199 (+760)
Антирейтинг снова возглавила Львовская область, где подтвердили 114 новых случаев инфицирования. К сожалению, 3 пациентов умерли от осложнений заболевания. Всего на Львовщине выявлено 8 229 случаев коронавируса, из которых активными являются 6 308.
Второе место занимает Киев, где выявлено 7 034 случая заражения COVID-19. В столице Украины за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев.
Случаи коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 2330 случаев;
- Волынская область – 3318 случаев;
- Днепропетровская область – 1224 случая;
- Донецкая область – 797 случаев;
- Житомирская область – 1609 случаев;
- Закарпатская область – 4518 случаев;
- Запорожская область – 682 случая;
- Ивано-Франковская область – 3611 случаев;
- Кировоградская область – 686 случаев;
- г. Киев – 7034 случая;
- Киевская область – 3332 случая;
- Львовская область – 8229 случаев;
- Луганская область – 110 случаев;
- Николаевская область – 524 случая;
- Одесская область – 2638 случаев;
- Полтавская область – 356 случаев;
- Ровненская область – 5183 случая;
- Сумская область – 371 случай;
- Тернопольская область – 2466 случаев;
- Харьковская область – 3082 случая;
- Херсонская область – 216 случаев;
- Хмельницкая область – 991 случай;
- Черновицкая область – 5363 случая;
- Черкасская область – 847 случаев;
- Черниговская область – 649 случаев.
По состоянию на утро 21 июля 2020 года в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 109 954 сообщения о подозрении на коронавирус.