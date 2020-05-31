В Україні виявили 468 нових випадків коронавірусу: актуальні дані
Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтвердили 23 672 випадки коронавірусної інфекції COVID-19
Нові дані опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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Всього з початку епідемії в Україні захворіло 23 672 людей на коронавірус, 708 з хворих, на жаль, померли. З позитивних новин – 9 538 осіб одужали.
За останню добу виявлено 468 нових випадків зараження коронавірусом. Ще днем раніше кількість хворих за день була 393, відповідно, що випадки в Україні зростають.
Кількість летальних випадків від ускладнень, спричинених коронавірусом, збільшилася на 12. Крім того, 227 осіб змогли подолати хворобу і повністю одужати від COVID-19.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Києві – 81, Львівській області – 50, Чернівецькій області – 43, Харківській – 41, Житомирській – 40.
Скільки хворих на коронавірус в областях України
- Вінницька область — 993 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Одеська область — 888 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Чернігівська область — 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу