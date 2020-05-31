Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтвердили 23 672 випадки коронавірусної інфекції COVID-19

Нові дані опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Всього з початку епідемії в Україні захворіло 23 672 людей на коронавірус, 708 з хворих, на жаль, померли. З позитивних новин – 9 538 осіб одужали.

За останню добу виявлено 468 нових випадків зараження коронавірусом. Ще днем раніше кількість хворих за день була 393, відповідно, що випадки в Україні зростають.

Кількість летальних випадків від ускладнень, спричинених коронавірусом, збільшилася на 12. Крім того, 227 осіб змогли подолати хворобу і повністю одужати від COVID-19.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Києві – 81, Львівській області – 50, Чернівецькій області – 43, Харківській – 41, Житомирській – 40.

Скільки хворих на коронавірус в областях України

Вінницька область — 993 випадки;

Волинська область — 908 випадків;

Дніпропетровська область — 942 випадки;

Донецька область — 163 випадки;

Житомирська область — 739 випадків;

Закарпатська область — 1189 випадків;

Запорізька область — 444 випадки;

Івано-Франківська область — 1402 випадки;

Кіровоградська область — 511 випадків;

м. Київ — 2985 випадків;

Київська область — 1573 випадки;

Львівська область — 1669 випадків;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 293 випадки;

Одеська область — 888 випадків;

Полтавська область — 270 випадків;

Рівненська область — 1713 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1169 випадків;

Харківська область — 1066 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 444 випадки;

Чернівецька область — 3349 випадків;

Черкаська область — 402 випадки;

Чернігівська область — 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу