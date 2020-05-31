По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтвердили 23 672 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Новые данные опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболело 23 672 человека, 708 из больных, к сожалению, умерли. Из положительных новостей – 9 538 человек выздоровели.

За последние сутки выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом. Еще днем ранее количество больных за день было 393, соответственно, случаи в Украине растут.

Количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось на 12. Кроме того, 227 человек смогли преодолеть болезнь и полностью выздороветь от COVID-19.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве – 81, Львовской области – 50, Черновицкой области – 43, Харьковской – 41, Житомирской – 40.

Сколько больных коронавирусом в областях Украины

Винницкая область – 993 случая;

Волынская область – 908 случаев;

Днепропетровская область – 942 случая;

Донецкая область – 163 случая;

Житомирская область – 739 случаев;

Закарпатская область – 1 189 случаев;

Запорожская область – 444 случая;

Ивано-Франковская область – 1 402 случая;

Кировоградская область – 511 случаев;

г. Киев – 2 985 случаев;

Киевская область – 1 573 случая;

Львовская область – 1 669 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Николаевская область – 293 случая;

Одесская область – 888 случаев;

Полтавская область – 270 случаев;

Ровненская область – 1 713 случаев;

Сумская область – 168 случаев;

Тернопольская область – 1 169 случаев;

Харьковская область – 1 066 случаев;

Херсонская область – 178 случаев;

Хмельницкая область – 444 случая;

Черновицкая область – 3 349 случаев;

Черкасская область – 402 случая;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала