В Украине обнаружили 468 новых случаев коронавируса: актуальные данные
По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтвердили 23 672 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые данные опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболело 23 672 человека, 708 из больных, к сожалению, умерли. Из положительных новостей – 9 538 человек выздоровели.
За последние сутки выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом. Еще днем ранее количество больных за день было 393, соответственно, случаи в Украине растут.
Количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось на 12. Кроме того, 227 человек смогли преодолеть болезнь и полностью выздороветь от COVID-19.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве – 81, Львовской области – 50, Черновицкой области – 43, Харьковской – 41, Житомирской – 40.
Сколько больных коронавирусом в областях Украины
- Винницкая область – 993 случая;
- Волынская область – 908 случаев;
- Днепропетровская область – 942 случая;
- Донецкая область – 163 случая;
- Житомирская область – 739 случаев;
- Закарпатская область – 1 189 случаев;
- Запорожская область – 444 случая;
- Ивано-Франковская область – 1 402 случая;
- Кировоградская область – 511 случаев;
- г. Киев – 2 985 случаев;
- Киевская область – 1 573 случая;
- Львовская область – 1 669 случаев;
- Луганская область – 47 случаев;
- Николаевская область – 293 случая;
- Одесская область – 888 случаев;
- Полтавская область – 270 случаев;
- Ровненская область – 1 713 случаев;
- Сумская область – 168 случаев;
- Тернопольская область – 1 169 случаев;
- Харьковская область – 1 066 случаев;
- Херсонская область – 178 случаев;
- Хмельницкая область – 444 случая;
- Черновицкая область – 3 349 случаев;
- Черкасская область – 402 случая;
- Черниговская область – 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.