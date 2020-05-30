Среди всех зараженных коронавирусом в Украине – 20% медики. В Минздраве уверяют, что это комплексная проблема государства и такому высокому уровню есть объяснения.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода" рассказал, почему в Украине высокий уровень заболеваемости Covid-19 среди медработников.

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Каковы причины высокого уровня заболеваемости COVID-19 среди медиков

Виктор Ляшко уверяет, что Украина в этом плане не является уникальной. Количество случаев инфицирования среди медработников является высоким в разных странах.

Высокое количество больных медиков связано с недостаточным вниманием, которое уделялось инфекционному контролю в больницах . Речь идет о капельной, воздушно-капельной, контактной группе.

. Речь идет о капельной, воздушно-капельной, контактной группе. Регистрация случаев внутри-больничных болезней была ниже европейского уровня. Ляшко говорит, что на это не обращали внимание. На это также влияла покупка лекарственных средств непосредственно пациентом, антибиотиков последних поколений.

Кроме того, в больницах не было четкого зонирования на опасные и безопасные зоны, не было алгоритма выхода из инфекционных боксов и входа в ординаторськие и не проводилась необходимая дезинфекция.

Все это было только в учебных процессах, а на практике инфекционная служба была не готова,

– признал Ляшко.

Сколько медиков заболели COVID-19 в Украине

По состоянию на 30 мая в Украине уже 4 475 работников медицинской сферы заболели COVID-19.

За последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Новые случаи обнаружили еще у 64 медиков.

3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на возмещение вреда.

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Обратите внимание! По состоянию на 30 мая в Украине зарегистрировали 23 204 случая заражения коронавирусом. 696 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 9 311 человек уже выздоровели.