В Україні суттєво знизився рівень вакцинації серед громадян у порівнянні з минулим роком, особливо серед дітей.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на ранковому брифінгу 9 липня, пише Здоров'я 24.

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Рівень щеплення такою вакциною як КПК (кір, паротит, краснуха) знизився на 30-40%, якщо порівнювати з минулим роком.

Більш того, Європейська регіональна комісія, яка проводила відповідний моніторинг, віднесла Україну до країн з високим ризиком розповсюдження цієї епідемії, якщо вона буде, – сказав голова МОЗ.

Степанов додав, що МОЗ збирає дані щодо того, як ситуація змінилася у червні.

"Коли в нас будуть вже остаточні цифри, то ми обов’язково повідомимо", – підсумував він.

До слова, раніше компанія Research & Branding Group провела опитування, чи готові українці вакцинувати від коронавірусу.

У середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною проти коронавірусу 41% опитаних українців (25% точно і 16% скоріше за все). При цьому не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріше всього).

Серед ти, хто готовий зробити переважно люди, які бояться захворіти на вірус. А противники вакцинації – не вірять у нього.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу