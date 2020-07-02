Нове дослідження показало, що немає ніяких відмінностей в результатах розвитку і поведінці дітей, у яких з'являлась реакція після вакцинації, і дітей, які ніколи її не мали.

Науковці назвали цю інформацію дуже важливою і переконливою для людей, які мають сумніви щодо вакцинації, пише Science Daily з посиланням на Neurology.

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Приступ, пов'язаний з лихоманкою, називається фебрильним.

Фебрильна судома може статися після вакцинації і, зі зрозумілих причин, може сильно налякати батьків. Вона також може привести до того, що батьки втратять впевненість у майбутніх щепленнях. Тепер вони будуть раді почути, що фебрильна судома після вакцинації не впливає на розвиток дитини,

– сказала авторка дослідження Люсі Денг.

Результати дослідження

У дослідженні порівнювалася 62 дитини, у яких був припадок, пов'язаний з лихоманкою, протягом двох тижнів після вакцинації, з 70 дітьми, у яких був припадок, пов'язаний з лихоманкою, з іншої причини, і 90 дітей без судом в анамнезі.

Когнітивні, рухові й мовні функції дітей були перевірені сертифікованими фахівцями з оцінки розвитку, які не знали історії судом дитини. Їх поведінка також оцінювалося за допомогою анкет, заповнених батьками. Дітей з судомами обстежили протягом одного-двох років після нападу.

Дослідники не виявили відмінностей у розвитку, мисленні або поведінці між дітьми, у яких були фебрильні судоми після вакцинації, і тими, у кого були фебрильні судоми в інший час, або тими, у кого ніколи не було нападів.