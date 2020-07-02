Новое исследование показало, что нет никаких различий в результатах развития и поведения детей, в которых появлялась реакция после вакцинации, и детей, которые никогда ее не имели.

Ученые назвали эту информацию очень важной и убедительной для людей, которые сомневаются в вакцинации, пишет Science Daily со ссылкой на Neurology.

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Приступ, связанный с лихорадкой, называется фебрильым приступом.

Фебрильная судорога может произойти после вакцинации и, по понятным причинам, может сильно напугать родителей. Она также может привести к тому, что родители потеряют уверенность в будущих прививках. Теперь они будут рады услышать, что фебрильная судорога после вакцинации не влияет на развитие ребенка,

- сказала автор исследования Люси Денг.

Результаты исследования

В исследовании сравнивались 62 ребенка, у которых приступ, связанный с лихорадкой в течение двух недель после вакцинации, с 70 детьми, у которых приступ, связанный с лихорадкой, по другой причине, и 90 детей без судорог в анамнезе.

Когнитивные, двигательные и речевые функции детей были проверены сертифицированными специалистами по оценке развития, которые не знали истории судом ребенка. Их поведение также оценивалось с помощью анкет, заполненных родителями. Детей с судорогами обследовали в течение одного-двух лет после нападения.

Исследователи не обнаружили различий в развитии, мышлении или поведении между детьми, у которых были фебрильные судороги после вакцинации, и теми, у кого были фебрильные судороги в другое время, или теми, у кого никогда не было приступов.