В Украине существенно снизился уровень вакцинации среди граждан по сравнению с прошлым годом, особенно среди детей.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 9 июля, пишет Здоровье 24.

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Уровень прививки такой вакциной как КПК (корь, паротит, краснуха) снизился на 30-40%, если сравнивать с прошлым годом.

Более того, Европейская региональная комиссия, которая проводила соответствующий мониторинг, отнесла Украину к странам с высоким риском распространения этой эпидемии, если она будет, – сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что Минздрав собирает данные о том, как ситуация изменилась в июне.

"Когда у нас будут уже окончательные цифры, то мы обязательно сообщим", – подытожил он.

К слову, ранее компания Research & Branding Group провела опрос, готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса.

В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной против коронавируса 41% опрошенных украинцев (25% точно и 16% скорее всего). При этом не делали бы вакцинации 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего).

Среди тех, кто готов сделать, преимущественно люди, которые боятся заболеть вирусом. А противники вакцинации – не верят в него.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / инфографика 24 канала