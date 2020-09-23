В Україні створили установу, яка керуватиме усіма трансплантаціями органів
Кабмін України прийняв рішення про створення спеціалізованої установи у сфері трансплантації органів, тканин та клітин. Вона матиме назву "Український центр трансплант-координації".
Рішення прийняли під час засідання уряду, пише 24 канал.
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Чим займатиметься "Український центр трансплант-координації"
Він здійснюватиме організаційне керівництво та координування закладами охорони здоров'я, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації. У МОЗ вважать, що це допоможе збільшити кількість та якість проведених трансплантацій.
Чому це важливо
Щороку трансплантації органів потребує близько 5 тисяч українців, в середньому 9 із них щодня помирає, не дочекавшись життєво необхідних операцій. Зокрема, через обмежені можливості виконувати такі втручання в українських медзакладах.
Під час пандемії українці мають ще більше обмежень для проведення таких операцій за кордоном. Наразі в Україні трансплантацію проводять 24 медичних заклади.
Кабмін утворив “Український центр трансплант-координації” / Фото kmu.gov.ua