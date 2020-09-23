Кабмин Украины принял решение о создании специализированного учреждения в сфере трансплантации органов, тканей и клеток. Оно будет называться "Украинский центр трансплант-координации".

Решение приняли на заседании правительства, пишет 24 канал.

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Чем будет заниматься "Украинский центр трансплант-координации"

Он будет осуществлять организационное руководство и координацию учреждениями здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь с применением трансплантации. В Минздраве считают, что это поможет увеличить количество и качество проведенных трансплантаций.

Почему это важно

Ежегодно в трансплантации органов нуждается около 5 тысяч украинцев, в среднем 9 из них ежедневно умирают, не дождавшись жизненно необходимых операций.

В частности, из-за ограниченных возможностей выполнять такие вмешательства в украинских медучреждениях. Во время пандемии у украинцев еще больше ограничений для проведения таких операций за границей. Сейчас в Украине трансплантацию проводят 24 медицинских учреждения.



Кабмин создал "Украинский центр трансплант-координации" / Фото kmu.gov.ua