Немовлят в Україні прискіпливіше перевірятимуть на орфанні захворювання

Новонароджених перевірятимуть на спадкові та вроджені рідкісні захворювання. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська під час брифінгу 21 жовтня.

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У перші 48 – 72 години життя немовляти у пологовому будинку проводитимуть забір крові та передаватимуть на дослідження до лабораторного центру.

У разі, якщо виявлено відхилення від нормальних показників, батьків проінформують про загрозу здоров'ю дитини для подальших досліджень чи призначення лікування експертами медико-генетичного центру,

– наголошує Соколовська.

Вона додала, що послуга є безоплатною та гарантованою в рамках пакета "Медична допомога при пологах" за програмою медичних гарантій у медичних закладах.

Соколовська відзначила, що у жовтні цього року проєкт запрацював в рамках пілоту в 12 регіонах України:

місті Києві

Вінницькій

Волинській

Житомирській

Закарпатській

Івано-Франківській

Київській

Львівській

Рівненській

Тернопільській

Хмельницькій

Чернівецькій областях

За словами заступниці очільника Офісу глави держави, розширення діагностики дозволить своєчасно виявити ризик орфанних захворювань у немовляти і якнайшвидше запобігти їх клінічним проявам та призначити відповідне лікування. У такий спосіб вдасться врятувати багато життів зі спадковими та вродженими захворюваннями.