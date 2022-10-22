Младенцев в Украине будут тщательнее проверять на орфанные заболевания

Новорожденных будут проверять на наследственные и врожденные редкие заболевания. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга 21 октября.

Читайте также Программа "Доступные лекарства": как она работает во время военного положения

В первые 48 – 72 часа жизни младенца в роддоме будут проводить забор крови и передавать на исследования в лабораторный центр.

В случае, если выявлены отклонения от нормальных показателей, родителей проинформируют об угрозе здоровью ребенка для дальнейших исследований или назначения лечения экспертами медико-генетического центра,

– подчеркивает Соколовская.

Она добавила, что услуга бесплатна и гарантирована в рамках пакета "Медицинская помощь при родах" по программе медицинских гарантий в медицинских учреждениях.

Соколовская отметила, что в октябре этого года проект заработал в рамках пилота в 12 регионах Украины:

городе Киеве

Винницкой

Волынский

Житомирской

Закарпатской

Ивано-Франковский

Киевской

Львовской

Ровненский

Тернопольской

Хмельницкий

Черновицкой областях

По словам заместителя главы Офиса главы государства, расширение диагностики позволит своевременно выявить риск орфанных заболеваний у младенца и как можно быстрее предотвратить их клинические проявления и назначить соответствующее лечение. Таким образом, удастся спасти много жизней с наследственными и врожденными заболеваниями.