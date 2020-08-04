Від 2022 року до Національного календаря щеплень включать вакцинацію проти пневмококової інфекції.

Вакцинація відбуватиметься тричі: перші два щеплення – в перший рік життя і третє щеплення - у другий рік життя. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу 4 серпня, пише 24 канал.

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"Незважаючи на пандемію, ми робимо всі заходи для додаткового розширення Календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо і повинні захищатися шляхом імунопрофілактики", – сказав заступник міністра охорони здоров'я.

У червні такі рекомендації Міністерству охорони здоров'я дала Національна технічна група експертів з імунопрофілактики.

Штаб МОЗ рекомендував для включення до Національного календаря щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції.

Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення. І поки будемо проводити переговори з Міністерством фінансів України для того, щоб включити до Державного бюджету 2020 кошти для закупівлі вакцини, яка буде включена в Національний календар щеплень. І почнемо вакцинувати, починаючи з січня 2022 року,

– заявив Ляшко.

Що таке пневмококова інфекція?

Пневмококова інфекція — це одна з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Пневмокок є причиною таких небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріємія та сепсис.

За оцінками ВООЗ, щороку у світі реєструють 1,6 мільйона летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань, близько 50% з них – серед дітей до 5 років.

Захворювання передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.