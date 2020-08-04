Боротьба з COVID-19: у МОЗ закликають вакцинуватися від грипу
Як відомо, що щеплення проти грипу не допоможе вберегтися від коронавірусу. Однак у МОЗ наголошують, що вакцинування допоможе врятувати людину від подвійного зараження цими вірусами.
Про це нагадав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на ранковому брифінгу 4 серпня, пише 24 канал.
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У такий спосіб МОЗ закликає вакцинуватися від грипу перед початком сезону вірусних захворювань.
Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися від грипу для того, щоб виключити можливість, коли людина одночасно буде інфікуватися і грипом, і коронавірусом. Для того, щоб зменшити навантаженість на систему охорони здоров’я,
– заявив Віктор Ляшко.
Також стало відомо, що Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику. Це близько 8 мільйонів доз.
На сьогодні вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.
Ляшко вважає, що серійне виробництво може розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу