Як відомо, що щеплення проти грипу не допоможе вберегтися від коронавірусу. Однак у МОЗ наголошують, що вакцинування допоможе врятувати людину від подвійного зараження цими вірусами.

Про це нагадав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на ранковому брифінгу 4 серпня, пише 24 канал.

Читайте також Тестування на коронавірус: з'явились нові рекомендації

У такий спосіб МОЗ закликає вакцинуватися від грипу перед початком сезону вірусних захворювань.

Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися від грипу для того, щоб виключити можливість, коли людина одночасно буде інфікуватися і грипом, і коронавірусом. Для того, щоб зменшити навантаженість на систему охорони здоров’я,

– заявив Віктор Ляшко.

Також стало відомо, що Україна має право звернутися до об'єднання глобального доступу до вакцин COVID-19 COVAX за вакцинами для проведення щеплень людям з груп ризику. Це близько 8 мільйонів доз.

На сьогодні вже 25 вакцин-кандидатів проти COVID-19 досліджуються клінічно, і 6 з них наблизилися до завершальної стадії.

Ляшко вважає, що серійне виробництво може розпочатися на початку 2021 року, і вакцини повинні з’явитися й в Україні для профілактики коронавірусної хвороби.