Как известно, прививка против гриппа не поможет уберечься от коронавируса. Однако в Минздраве подчеркивают, что вакцинация поможет спасти человека от двойного заражения этими вирусами.

Об этом напомнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на утреннем брифинге 4 августа, пишет 24 канал.

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Таким образом Минздрав призывает вакцинироваться от гриппа перед началом сезона вирусных заболеваний.

Поэтому мы призываем всех вакцинироваться от гриппа для того, чтобы исключить возможность, когда человек одновременно будет инфицироваться и гриппом, и коронавирусом. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения,

– заявил Виктор Ляшко.

Также стало известно, что Украина имеет право обратиться в объединение глобального доступа к вакцинам COVID-19 COVAX за вакцинами для проведения прививок людям из групп риска. Это около 8 миллионов доз.

На сегодня уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

Ляшко считает, что серийное производство может начаться в начале 2021 года, и вакцины должны появиться и в Украине для профилактики коронавирусной болезни.