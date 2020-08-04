Сейчас золотым стандартом получения материала для анализа на новый коронавирус SARS-CoV-2 считается глубокий мазок из носогорла. Оказалось, что слюна может оказаться лучшим материалом для проведения тестов.

Новое исследование группы ученых из Йельского университета еще не опубликовали в рецензируемом медицинском журнале, его разместили на ресурсе medrxiv.org.

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В исследовании тесты на SARS-CoV-2 были сделали 44 стационарным пациентам и 98 медицинским работникам. Слюна оказалась равноценной альтернативой для анализов. Более того, у двух человек без симптомов заболевания вирус был обнаружен в слюне после того, как его не обнаружили в носогорле.

Преимущества анализа слюны над мазком из носогорла

это менее инвазивное вмешательство;

образец слюны человек при необходимости сможет взять сам у себя;

слюна уже показала себя как хороший материал для выявления других возбудителей респираторных болезней.

Ученые считают, что взятие тестов с использованием слюны поможет быстрее проводить массовое тестирование. Анализ слюны требует меньшего количества расходных материалов.

Кроме того, для забора материала для анализа не нужно было бы участие медицинского работника, что снизило бы риск для работников лабораторий.

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