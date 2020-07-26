В 20 – 25% случаев ПЦР-тестирование может давать ложно отрицательный результат. Это, отметили в Минздраве, может произойти, когда вирус находится в нижних дыхательных путях.

До 25% тестов могут давать ложно отрицательный результат

О том, в каких случаях метод полимеразной цепной реакции может давать погрешность, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Об этом сообщает 24 канал.

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Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть неправильно негативным,

– рассказал Степанов.

На результат влияют условия отбора образцов

Также сильно влияет на результат соблюдение условий отбора образцов, а также транспортировка в лабораторию. Таким образом, до 20 – 25% тестирований могут дать ложно отрицательный результат.

Обратите внимание! За последние сутки в Украине совершили 17 717 тестирований на коронавирус, из них 12 559 – именно методом ПЦР. Еще 5 158 – методом ИФА.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 26 июля в Украине коронавирус диагностировали у 64 849 человек, из них 35 807 – выздоровели. Летальных случаев – 1 605. За последние сутки болезнь обнаружили у 920 человек.



Различия между тестированиями / Инфографика 24 канала