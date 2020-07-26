У 20 – 25 % випадків ПЛР-тестування може давати хибно негативний результат. Це, наголосили у МОЗ, може статись, коли вірус перебуває у нижніх дихальних шляхах.

До 25% тестів можуть давати хибно негативний результат

Про те, у яких випадках метод полімеразно-ланцюгової реакції може давати похибку, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Про це інформує 24 канал.

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Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. В разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибно негативним,

– розповів Степанов.

На результат впливають умови відбору зразків

Також сильно впливає на результат дотримання умов відбору зразків, а також транспортування до лабораторії. Таким чином, до 20 – 25 % тестувань можуть дати хибно негативний результат.

Зверніть увагу! За останню добу в Україні здійснили 17 717 тестувань на коронавірус, з них 12 559 – саме методом ПЛР. Ще 5 158 – методом ІФА.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на 26 липня в Україні коронавірус діагностували у 64 849 людей, з них 35 807 - одужали. Летальних випадків – 1 605. За останню добу недугу виявили у 920 осіб.



Відмінності між тестуваннями / Інфографіка 24 каналу