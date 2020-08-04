Зараз золотим стандартом отримання матеріалу для аналізу на новий коронавірус SARS-CoV-2 вважається глибокий мазок з носогорла. Виявилось, що слина може виявитися кращим матеріалом для проведення тестів.

Нове дослідження група вчених з Єльського університету ще не опублікували в рецензованому медичному журналі, його розмістили на ресурсі medrxiv.org.

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У дослідженні тести на SARS-CoV-2 були зробили 44 стаціонарним пацієнтам і 98 медичним працівникам. Слина виявилася рівноцінною альтернативою для аналізів. Більш того, у двох людей без симптомів захворювання вірус був виявлений в слині після того, як його не виявили в носогорлі.

Переваги аналізу слини над мазком з носогорла

це менш інвазивне втручання;

зразок слини людина при необхідності зможе взяти сама у себе;

слина вже показала себе як хороший матеріал для виявлення інших збудників респіраторних хвороб.

Вчені вважають, що схвалення тестів з використанням слини допоможе швидше проводити масове тестування. Аналіз слини потребує меншої кількості витратних матеріалів.

Крім того, для забору матеріалу для аналізу не потрібно було б участь медичного працівника, що знизило б ризик для працівників лабораторій.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу