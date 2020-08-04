С 2022 года в Национальный календарь прививок включат вакцинацию против пневмококковой инфекции.

Вакцинация будет проходить трижды: первые две прививки – в первый год жизни и третья прививка – во второй год жизни. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге 4 августа, пишет 24 канал.

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"Несмотря на пандемию, мы предпринимаем все меры для дополнительного расширения Календаря прививок и расширения перечня инфекционных болезней, от которых можем и должны защищаться путем иммунопрофилактики", – сказал заместитель министра здравоохранения.

В июне такие рекомендации Министерству здравоохранения дала Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.

Штаб Минзрава рекомендовал для включения в Национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции.

Мы определили возрастную группу, мы определили коэффициент охвата. И пока будем проводить переговоры с Министерством финансов Украины для того, чтобы включить в Государственный бюджет 2020 средства для закупки вакцины, которая будет включена в Национальный календарь прививок. И начнем вакцинировать, начиная с января 2022 года,

– заявил Ляшко.

Что такое пневмококковая инфекция?

Пневмококковая инфекция — это одна из основных причин смертности среди детей до 5 лет. Пневмококк является причиной таких опасных заболеваний, как менингит, бактериемия и сепсис.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют 1,6 миллиона летальных случаев вследствие пневмококковых заболеваний, около 50% из них – среди детей до 5 лет.

Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.