Станом на 9 серпня в Україні виявили 80 949 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Активними з них є 35 080.

Про поширення коронавірусної інфекції повідомляє система моніторингу РНБО України, пише 24 канал. Читайте також Новини про коронавірус 8 серпня: антирекорд в Україні, контроль за карантином хочуть посилити Приріст йде на спад після кількох днів антирекорду. Додамо, що вчора МОЗ повідомило по 1489 інфікованих. За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 18 людей, загалом – 1897. Водночас повністю одужало 35 080 пацієнтів, а за добу – ще 317 осіб. Випадки коронавірусу в областях України Львівська область – 10 851 (+125)

Київ – 9498 (+120)

Рівненська область – 6840 (+93)

Чернівецька область – 6669 (+104)

Закарпатська область – 5765 (+68)

Івано-Франківська область – 5676 (+124)

Харківська область – 4784 (+123)

Волинська область – 4282 (+56)

Київська область – 4176 (+48)

Одеська область – 4165 (+96)

Тернопільська область – 3289 (+32)

Вінницька область – 2974 (+19)

Житомирська область – 2131 (+30)

Дніпропетровська область – 1547 (+22)

Хмельницька область – 1346 (+23)

Черкаська область – 1022 (+26)

Чернігівська область – 1014 (+23)

Донецька область – 975 (+10)

Запорізька область – 937 (+18)

Кіровоградська область – 721 (+3)

Миколаївська область – 705 (+9)

Сумська область – 668 (+15)

Полтавська область – 494 (+3)

Херсонська область – 267 (+8)

Луганська область – 153 (+1)