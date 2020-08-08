В Україні найбільший добовий приріст хворих на коронавірус. Київ та ще 9 областей не готові до послаблення карантину. Україна закрила КПВВ з Кримом. Зеленський хоче посилити контроль за карантином в країні. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 серпня

Новини про коронавірус в Україні 8 серпня

Від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 79 750 людей. Натомість 35 216 з них залишаються активними. За минулу добу зареєстрували 1 489 хворих на COVID-19 – це найбільша кількість від початку поширення інфекції в країні.

Днем раніше Новини про коронавірус 7 серпня: оновлені карантинні зони та антирекорди у світі

Від початку 2020 року зареєстрували 1 879 смертей, пов'язаних з COVID-19. 27 летальних випадків серед хворих зареєстрували впродовж минулого дня. Натомість одужали вже 43 655 пацієнтів.

Коронавірус в областях України 8 серпня

Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+200), а також в Одеській (+165) та Львівській (+154) областях.

Вінницька область – 2955 (+23);

Волинська область – 4226 (+64);

Дніпропетровська область – 1525 (+17);

Донецька область – 965 (+20);

Житомирська область – 2101 (+37);

Закарпатська область – 5697 (+82);

Запорізька область – 919 (+24);

Івано-Франківська область – 5552 (+126);

Кіровоградська область – 718 (+4);

м. Київ – 9378 (+200);

Київська область – 4128 (+70);

Львівська область – 10726 (+154);

Луганська область – 152 (+6);

Миколаївська область – 696 (+14);

Одеська область – 4069 (+165);

Полтавська область – 491 (+2);

Рівненська область – 6747 (+109);

Сумська область – 653 (+17);

Тернопільська область – 3257 (+45);

Харківська область – 4661 (+134);

Херсонська область – 259 (+2);

Хмельницька область – 1323 (+37);

Чернівецька область – 6565 (+88);

Черкаська область – 996 (+21);

Чернігівська область – 991 (+26).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

Львівська область – 283 (+8)

Чернівецька область – 220

Закарпатська область – 212 (+2)

Івано-Франківська область – 148 (+3)

Київ – 142 (+3)

Харківська область – 136

Рівненська область – 101 (+1)

Волинська область – 89 (+1)

Київська область – 67 (+1)

Одеська область – 62 (+8)

Вінницька область – 57 (+2)

Тернопільська область – 40

Житомирська область – 40

Черкаська область – 37

Кіровоградська область – 36

Дніпропетровська область – 31 (+1)

Хмельницька область – 25

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 14

Донецька область – 13 (+1)

Сумська область – 8

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 21 військовослужбовцю. Наразі у ЗСУ хворіє 301 людина. Натомість за весь період пандемії коронавірус діагностували у 981 військовослужбовця, 674 з яких вже одужали. На жаль, 5 інфікованих померли.

за минулу добу коронавірус діагностували 21 військовослужбовцю. Наразі у ЗСУ хворіє 301 людина. Натомість за весь період пандемії коронавірус діагностували у 981 військовослужбовця, 674 з яких вже одужали. На жаль, 5 інфікованих померли. COVID-19 серед українських медиків: впродовж минулої доби коронавірус виявили у 72 медиків. Загалом, від початку поширення інфекції в Україні серед медпрацівників зареєстрували 9 150 випадків зараження коронавірусом. Відомо, що 60 з них померли під час перебігу хвороби. Натомість понад 6 924 медики вже одужали.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 8 серпня 10 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину:

Київ, Волинська область, Івано-Франківська область, Київська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Черкаська область, Чернівецька область, Чернігівська область.

Які області не готові до послаблення карантину 8 серпня / Інфографіка МОЗ

Головні новини про коронавірус в Україні

Через коронавірус Кабмін припиняє роботу КПВВ на межі з Кримом

Від 9 і до 30 серпня уряд тимчасово припиняє роботу пунктів пропуску в окупований Росією Крим. Усе через значне поширення коронавірусу, як на материковій Україні, так і на окупованому півострові. Пропускатимуть через КПВВ з Кримом:

на в'їзд – громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму або місті Севастополі.

на виїзд – громадян, місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, які дали згоду на самоізоляцію з використанням додатка "Дій вдома".

Осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань.

Представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

Зеленський заявив, що уряд має посилити контроль за карантином

Президент України закликав Кабмін мобілізувати усі сили, аби не допустити другої хвилі коронавірусу. Зеленський наказав уряду посилити контроль за дотриманням карантину, а медиків вповні забезпечити засобами захисту. Також він заявив, що потрібно переглянути умови роботи пунктів пропуску із тимчасово окупованими територіями.

Укрзалізниця відновила зупинки поїздів у Луцьку та Тернополі

Укрзалізниця відновила зупинку поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі. З 20 серпня планують відновити зупинку приміських поїздів.

Новини про коронавірус у світі 8 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі зареєстрували 19 575 366 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 570 754 пацієнти одужали, але 274 744 людини померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 097 187; Бразилія – 2 967 064; Індія – 2 091 810; Росія – 882 347; Південна Африка – 545 476.



Якими є обмеження у зонах / Інфографіка МОЗ