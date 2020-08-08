В Украине самый большой суточный прирост больных коронавирусом. Киев и еще 9 областей не готовы к ослаблению карантина. Украина закрыла КПВВ с Крымом. Зеленский хочет усилить контроль за карантином в стране. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 августа

Новости о коронавирусе в Украине 8 августа

С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 79 750 человек. 35 216 из них остаются активными. За минувшие сутки зарегистрировали 1 489 больных COVID-19 – это наибольшее количество с начала распространения инфекции в стране.

Днем ранее Новости о коронавирусе 7 августа: обновленные карантинные зоны и антирекорды в мире

С начала 2020 года зарегистрировали 1 879 смертей, связанных с COVID-19. 27 летальных случаев среди больных зарегистрировали в течение прошедшего дня. Взамен выздоровели уже 43 655 пациентов.

Коронавирус в областях Украины 8 августа

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (+200), а также в Одесской (+165) и Львовской (+154) областях.

Винницкая область – 2955 (+23)

Волынская область – 4226 (+64)

Днепропетровская область – 1525 (+17)

Донецкая область – 965 (+20);

Житомирская область – 2101 (+37)

Закарпатская область – 5697 (+82)

Запорожская область – 919 (+24);

Ивано-Франковская область – 5552 (+126)

Кировоградская область – 718 (+4)

г. Киев – 9378 (+200)

Киевская область – 4128 (+70)

Львовская область – 10726 (+154)

Луганская область – 152 (+6);

Николаевская область – 696 (+14)

Одесская область – 4069 (+165)

Полтавская область – 491 (+2)

Ровненская область – 6747 (+109)

Сумская область – 653 (+17)

Тернопольская область – 3257 (+45)

Харьковская область – 4661 (+134)

Херсонская область – 259 (+2)

Хмельницкая область – 1323 (+37)

Черновицкая область – 6565 (+88)

Черкасская область – 996 (+21)

Черниговская область – 991 (+26).

Сколько украинцев умерли от коронавируса: список по областям

Львовская область – 283 (+8)

Черновицкая область – 220

Закарпатская область – 212 (+2)

Ивано-Франковская область – 148 (+3)

Киев – 142 (+3)

Харьковская область – 136

Ровненская область – 101 (+1)

Волынская область – 89 (+1)

Киевская область – 67 (+1)

Одесская область – 62 (+8)

Винницкая область – 57 (+2)

Тернопольская область – 40

Житомирская область – 40

Черкасская область – 37

Кировоградская область – 36

Днепропетровская область – 31 (+1)

Хмельницкая область – 25

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 14

Донецкая область – 13 (+1)

Сумская область – 8

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : за минувшие сутки коронавирус диагностировали 21 военнослужащему. Сейчас в ВСУ болеет 301 человек. Зато за весь период пандемии коронавирус диагностировали у 981 военнослужащего, 674 из которых уже выздоровели. К сожалению, 5 инфицированных умерли.

: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 21 военнослужащему. Сейчас в ВСУ болеет 301 человек. Зато за весь период пандемии коронавирус диагностировали у 981 военнослужащего, 674 из которых уже выздоровели. К сожалению, 5 инфицированных умерли. COVID-19 среди украинских медиков: в течение минувших суток коронавирус обнаружили в 72 медиков. В целом с начала распространения инфекции в Украине среди медработников зарегистрировали 9150 случаев заражения коронавирусом. Известно, что 60 из них умерли во время течения болезни. Зато более 6 924 медиков уже выздоровели.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 8 августа 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина:

Киев, Волынская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Одесская область, Ровненская область, Тернопольская область, Черкасская область, Черновицкая область, Черниговская область.

Какие области не готовы к ослаблению карантина 8 августа / Инфографика Минздрава

Главные новости о коронавирусе в Украине

Из-за коронавируса Кабмин прекращает работу КПВВ на границе с Крымом

С 9 и до 30 августа правительство временно прекращает работу пунктов пропуска в оккупированный Россией Крым. Все из-за значительного распространения коронавируса как на материковой Украине, так и на оккупированном полуострове. Пропускать через КПВВ с Крымом будут:

на въезд – граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе.

на выезд – граждан, место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома".

Лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств.

Представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Зеленский заявил, что правительство должно усилить контроль за карантином

Президент Украины призвал Кабмин мобилизовать все силы, чтобы не допустить второй волны коронавируса. Зеленский приказал правительству усилить контроль за соблюдением карантина, а медиков полностью обеспечить средствами защиты. Также он заявил, что нужно пересмотреть условия работы пунктов пропуска с временно оккупированными территориями.

Укрзализныця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 20 августа планируют восстановить остановку пригородных поездов.

Новости о коронавирусе в мире 8 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире зарегистрировали 19 575 366 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 570 754 пациента выздоровели, но 274 744 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 097 187; Бразилия – 2 967 064; Индия – 2 091 810; Россия – 882 347; Южная Африка – 545 476.

Каковы ограничения в зонах / Инфографика Минздрава