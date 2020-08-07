Пандемия коронавируса продолжает наращивать темпы. В мире фиксируют антирекорды, так в США рекордное количество смертей в результате COVID-19, в Польше недуг два дня подряд обнаруживают у рекордного количества людей. К слову, в Украине тоже зафиксировали очередной рекорд больных – заразились почти полторы тысячи человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 7 августа

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1453 больных коронавирусом. По состоянию на 7 августа активных больных на территории Украины – 33 354.

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В течение последних суток в Украине зарегистрировали 1453 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (+186), а также во Львовской (+152), Харьковской (+146) и Ивано-Франковской (+131) областях.

С начала пандемии в стране зафиксировали 78 261 больного COVID-19. К сожалению, 1852 пациента умерли. 43 055 инфицированных выздоровели.

Коронавирус в областях Украины 7 августа

Винницкая область – 2932 (+34)

Волынская область – 4162 (+54)

Днепропетровская область – 1508 (+16)

Донецкая область – 945 (+4)

Житомирская область – 2064 (+28)

Закарпатская область – 5615 (+76)

Запорожская область – 895 (+5);

Ивано-Франковская область – 5426 (+131)

Кировоградская область – 714 (+1)

м. Киев – 9178 (+186)

Киевская область – 4058 (+78)

Львовская область – 10572 (+152)

Луганская область – 146 (11);

Николаевская область – 682 (+16)

Одесская область – 3904 (+156)

Полтавская область – 489 (+12)

Ровненская область – 6638 (+100);

Сумская область – 636 (+42)

Тернопольская область – 3212 (+35)

Харьковская область – 4527 (+146)

Херсонская область – 255 (+13)

Хмельницкая область – 1286 (+29)

Черновицкая область – 6477 (+94)

Черкасская область – 975 (+6);

Черниговская область – 965 (+28).

Сколько украинский умерли от коронавируса: список по областям

В Украине летальность заболевания COVID-19 составляет 2,4 процента. По данным ЦОС, самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

Львовская область – 294 (+11)

Черновицкая область – 222 (+2)

Закарпатская область – 216 (+4)

Ивано-Франковская область – 150 (+2)

Киев – 142

Харьковская область – 138 (+2)

Ровненская область – 103 (+2)

Волынская область – 90 (+1)

Киевская область – 67

Одесская область – 65 (+3)

Винницкая область – 58 (+2)

Тернопольская область – 41 (+1)

Житомирская область – 40

Черкасская область – 37

Кировоградская область – 37 (+1)

Днепропетровская область – 31 (+1)

Хмельницкая область – 25

Запорожская область – 21

Черниговская область – 18

Полтавская область – 15

Николаевская область – 15 (+1)

Донецкая область – 13

Сумская область – 9 (+1)

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Коронавирус в Вооруженных силах Украины со вчера COVID-19 обнаружили у 29 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 287 человек. На изоляции находятся 554 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 126 человек.

вчера COVID-19 обнаружили у 29 военных. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 287 человек. На изоляции находятся 554 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 126 человек. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 98 медиков. В целом, с начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 9078 медицинских работников. Выздоровели 6777 инфицированных. Известно, что более 60 медиков умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

В красную зону по состоянию на 7 августа записали: Харьков, Костопольский район Ровненской области, а также там остался Кицманский район Черновицкой области.

Оттуда выбыл Тернополь, который теперь в зеленой зоне и Луцк (оранжевая зона).

В оранжевую зону зачислен Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области.

зачислен Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровненский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области. Желтая зона пополнилась Прилуками и Нежином (оба города из Черниговской области). При этом оттуда исключили Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

пополнилась Прилуками и Нежином (оба города из Черниговской области). При этом оттуда исключили Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский. В зеленую зону попала: вся остальная территория Украины, в том числе и Киев.



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В Киеве зафиксировали наибольшее количество новых больных: почему он в зеленой зоне

В Госпродпотребслужбе объяснили, что Киев действительно лидирует по количеству новых больных COVID-19, однако случаи, которые регистрируют – единичны. А потому, Киев может остаться в зеленой зоне карантина. Дело в том, что при расчете не учитывали очаговые случаи, такие как в общежитиях и других учреждениях.

К слову, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 186 киевлян, это антирекорд по Украине.

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В результате пекарню закрыли на карантин. Сначала симптомы болезни появились у трех работников пекарни, в результате чего они обратились в больницу. Поскольку тесты подтвердили у каждого из них COVID-19, обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными.

Новости о коронавирусе в мире 7 августа

Согласно данным сайта Worldometers, 7 августа количество больных коронавирусом в мире превысило 19 миллионов. Только за последние сутки болезнь диагностировали у более 270 тысяч человек. С начала пандемии в мире зарегистрировали 19 293 179 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 385 531 пациент выздоровел.

К сожалению, 718 326 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 032805;

Бразилия – 2 917562;

Индия – 2 033847;

Россия – 877 135;

Южная Африка – 538 184.

Насколько ускорилось распространение коронавируса в мире?

За последние 6 недель количество выявленных случаев инфицирования в мире удвоилось. Первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля. Но с этого момента общее количество инфицированных начала расти быстрее, а каждый новый миллион больных каждый раз фиксируют все чаще.

В США антирекорд смертности от COVID-19 – 2000 смертей за сутки

Зарегистрировали 2000 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель смертности за последние 3 месяца. За минувшие сутки на территории США COVID-19 выявили у 58 тысяч человек.

К слову, США уже долгое время находится на первом месте в мире по количество больных и жертв в результате COVID-19.

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Коронавирус свирепствует в Польше

В Польше за последние сутки обнаружили 809 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии. Кроме того, за сутки 6 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 13 человек.

По состоянию на 7 августа в Польше COVID-19 диагностировали у более чем 49 тысяч человек. Умерли – более 1700 человек. Выздоровели почти 36 тысяч пациентов.

Обратите внимание! От 8 августа вступит в силу требование, согласно которому люди в восточных и южных регионах Польши обязаны будут носить маски и на улице.